Amenazó de muerte a su hermana durante una violenta discusión y terminó aprehendido en La Banda

El hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando protagonizó un violento episodio en un domicilio de Rubia Moreno. Su hermana pidió auxilio y el acusado quedó a disposición de la Justicia.

06/10/2026

Un hombre de 41 años fue aprehendido luego de amenazar de muerte a su hermana durante un violento episodio registrado en un domicilio de Rubia Moreno, en La Banda. El acusado se encontraba bajo los efectos del alcohol y, según el relato de la víctima, se había tornado hostil contra los convivientes.

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El hecho ocurrió pasadas las 19 del domingo, cuando un llamado telefónico alertó sobre una situación de violencia que se estaba produciendo en una vivienda de la localidad. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 58 años, quien relató lo ocurrido y señaló que su hermano la había amenazado de muerte.

De acuerdo con lo manifestado por la mujer, el hombre se encontraba alcoholizado, muy alterado y violento, lo que había generado una situación de tensión dentro del domicilio familiar. Al advertir la presencia de los uniformados, el acusado incrementó su estado de alteración, por lo que fue reducido y trasladado de manera preventiva.

Ante la gravedad de la situación y con el objetivo de resguardar a la víctima, la Fiscalía interviniente dispuso que el hombre permanezca alojado en calidad de aprehendido y que se inicien las actuaciones correspondientes.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 12, dependientes del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4 de La Banda, quienes pusieron al acusado a disposición de la Justicia.