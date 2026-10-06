Otamendi tuvo una despedida soñada: gol tras asistencia de Messi y ovación en el Monumental

El defensor abrió el marcador ante Benín después de un centro preciso del capitán argentino. Minutos más tarde dejó la cancha entre aplausos y cerró su ciclo en la Selección con 140 partidos y cuatro títulos.

06/10/2026

La despedida de Nicolás Otamendi de la Selección Argentina tuvo un capítulo perfecto en el Monumental. El defensor convirtió el 1-0 ante Benín luego de una asistencia de Lionel Messi, otro de los grandes protagonistas de una noche histórica.

Después de un primer tiempo sin goles, Argentina encontró la apertura del marcador a los 3 minutos del complemento. Messi ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y envió un centro preciso al área, donde Otamendi apareció lanzado para definir de volea.

El gol desató la emoción en el estadio y también dejó una imagen especial: el defensor corrió hacia el córner para abrazarse con Messi, en una escena protagonizada por dos referentes que afrontaban su último partido con la camiseta albiceleste.

La conquista fue además una de las últimas intervenciones de Otamendi en el encuentro. Apenas unos minutos después, Lionel Scaloni decidió reemplazarlo por Lisandro Martínez, dando lugar a una de las ovaciones más fuertes de la noche.

Mientras abandonaba el campo de juego, el defensor recibió el reconocimiento de todo el Monumental y besó el escudo de la Selección Argentina antes de dirigirse al banco de suplentes.

De esta manera, Otamendi cerró su etapa con la Albiceleste después de 140 partidos, 10 goles y cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Una despedida a la altura de su trayectoria: gol, abrazo con Messi y una ovación que coronó años de protagonismo con la Selección Argentina.