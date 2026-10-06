VIDEO I Messi tuvo su gol en la despedida: penal al ángulo y fiesta en el Monumental

El capitán marcó el 3-0 de Argentina ante Benín desde los doce pasos, luego de una infracción sobre Agustín Giay. Todo el equipo se sumó al festejo en una noche cargada de emoción.

06/10/2026

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo el momento que todos esperaban: el gol del capitán en el Monumental.

En el segundo tiempo, tras una clara infracción dentro del área sobre Agustín Giay, el árbitro sancionó penal para la Albiceleste y Messi se hizo cargo de la ejecución.

El rosarino se paró frente al arquero Marcel Dandjinou y definió con un potente zurdazo al ángulo izquierdo, mientras el guardameta eligió el sector contrario. Así, estableció el 3-0 para Argentina ante Benín.

El festejo estuvo a la altura del momento. Sus compañeros fueron rápidamente a abrazarlo y luego formaron un círculo a su alrededor, mientras el capitán celebraba uno de los goles más emotivos de su extensa historia con la camiseta nacional.

En su última presentación con la Selección Argentina, Messi volvió a dejar su sello y regaló otra postal para el recuerdo en una noche inolvidable.