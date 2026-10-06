VIDEO I Messi tuvo su gol en la despedida: penal al ángulo y fiesta en el Monumental

El capitán marcó el 3-0 de Argentina ante Benín desde los doce pasos, luego de una infracción sobre Agustín Giay. Todo el equipo se sumó al festejo en una noche cargada de emoción.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo el momento que todos esperaban: el gol del capitán en el Monumental.
En el segundo tiempo, tras una clara infracción dentro del área sobre Agustín Giay, el árbitro sancionó penal para la Albiceleste y Messi se hizo cargo de la ejecución.
El rosarino se paró frente al arquero Marcel Dandjinou y definió con un potente zurdazo al ángulo izquierdo, mientras el guardameta eligió el sector contrario. Así, estableció el 3-0 para Argentina ante Benín.
El festejo estuvo a la altura del momento. Sus compañeros fueron rápidamente a abrazarlo y luego formaron un círculo a su alrededor, mientras el capitán celebraba uno de los goles más emotivos de su extensa historia con la camiseta nacional.
En su última presentación con la Selección Argentina, Messi volvió a dejar su sello y regaló otra postal para el recuerdo en una noche inolvidable.