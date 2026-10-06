Todos esperaban el emotivo cierre de Messi, apareció una publicidad y estallaron los memes

La transmisión de la despedida del capitán argentino tuvo un inesperado momento que rápidamente se volvió viral. Mientras los hinchas aguardaban las dedicatorias después del partido, una tanda publicitaria interrumpió la emoción y las redes no perdonaron.

Hoy 22:48

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo emoción, lágrimas y homenajes, pero también dejó una situación inesperada que rápidamente se convirtió en protagonista en las redes sociales.

Con el partido ante Benín ya terminado, miles de espectadores permanecieron frente a la pantalla esperando el cierre de una noche histórica, las dedicatorias y las imágenes de Messi junto a sus compañeros.

Sin embargo, cuando la expectativa estaba en su punto más alto, la transmisión dio paso a una publicidad, dejando a muchos hinchas sin poder seguir inmediatamente uno de los momentos más esperados de la jornada.

La reacción fue prácticamente instantánea. Las redes sociales se llenaron de memes, comentarios y bromas de usuarios que no podían creer que la tanda apareciera justamente durante el cierre de la despedida del capitán.

Entre la emoción por el último partido y la ansiedad por no perderse ninguna imagen, la inesperada interrupción terminó aportando una cuota de humor a una noche que estuvo marcada por la nostalgia.

Así, además de los goles, los homenajes y las lágrimas, los memes por la publicidad también quedaron entre las postales de la despedida de Messi.