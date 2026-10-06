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Messi en su despedida: "No venir más va a ser un dolor muy grande"

El capitán habló tras finalizar su último encuentro con la Selección Argentina.

Hoy 23:12

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo uno de sus momentos más emotivos después del partido, cuando el capitán tomó la palabra y habló sobre lo que significa cerrar una etapa que marcó gran parte de su vida.

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Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas”, comenzó Messi, todavía movilizado por lo vivido en el Monumental.

En sus primeras palabras también recordó a su padre y puso en valor todo el camino recorrido con la camiseta nacional. “Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años”, expresó.

Messi remarcó que incluso en los momentos más difíciles nunca dejó de insistir por la Selección. “Hasta en los peores momentos, que los hemos pasado y los he tenido, nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo, de querer estar siempre”, sostuvo.

La frase más fuerte llegó cuando habló de lo que vendrá a partir de ahora. “El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida”, confesó.

Además, el capitán volvió a destacar lo que representa la camiseta argentina para él. “Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, aseguró.

En el tramo final de su mensaje, Messi recordó también uno de los momentos más importantes de su carrera: la conquista del Mundial. “Tuvimos la suerte de cumplir mi sueño y el de todo el país, de volver a ser campeones del mundo”, concluyó.

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