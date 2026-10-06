Todas las frases de Messi en su despedida de la Selección Argentina

El 10 tomó la palabra tras su último partido con la Selección Argentina y dejó un mensaje cargado de emoción, recuerdos y agradecimientos. Repasó sus más de 20 años con la Albiceleste, recordó la conquista del Mundial y habló del dolor que le genera dejar el equipo nacional.

Hoy 23:28

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando el capitán tomó el micrófono y habló ante un Monumental repleto.

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“Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas”, comenzó Messi, antes de recordar a su padre y agradecer por todo lo vivido durante más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

“Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años. Hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo, de querer estar siempre”, expresó.

El rosarino también confesó el dolor que le genera cerrar esta etapa. “El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, aseguró.

Messi recordó además el recorrido de la Selección en el último Mundial y defendió el esfuerzo del plantel. Señaló que el partido frente a Inglaterra significó un desgaste físico y emocional muy grande y sostuvo que el equipo estuvo cerca de volver a ser campeón.

“No tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado dejaron siempre todo por esta camiseta”, remarcó.

También hubo un agradecimiento especial para el grupo con el que consiguió los títulos más importantes de su carrera internacional.

“Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, ser campeón del mundo, de Copa América y de Finalissima. Fue un orgullo muy grande compartir la cancha y afuera también con ellos”, afirmó.

Uno de los pasajes más fuertes llegó cuando comparó dos momentos vividos en el Monumental. Messi recordó la fiesta posterior a la conquista del Mundial y la contrastó con su despedida.

“En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, que fue el partido después de haber ganado el Mundial. Y hoy, nuevamente acá, me toca el día más triste de mi carrera, que es cuando le digo adiós a la Selección”, expresó.

El capitán también dedicó palabras a los hinchas, a quienes agradeció por acompañarlo en cada rincón del país y del mundo.

“Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país y siempre recibí un gran cariño. Éramos locales en todos lados y eso lo sentimos”, manifestó.

Messi aseguró además que, a partir de ahora, ocupará otro lugar. “Ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a estos chicos y a los que vengan”, dijo.

Antes de cerrar, dejó un mensaje para el futuro de la Selección y remarcó la importancia de mantener la unión del grupo.

“Van a venir momentos duros seguro. No es normal lo que se logró y tenemos que estar más juntos. Para conseguir objetivos grandes, hay que hacer grupos unidos”, sostuvo.

Finalmente, Messi no pudo ocultar su emoción y cerró con una frase que sintetizó el sentimiento de toda la noche.

“Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir de acá, ni quiero dejar la cancha. Los quiero, los voy a extrañar. Le agradezco a Dios ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mi sueño. Los quiero”.