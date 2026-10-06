Bolsonaro prometió cambiar la Constitución si derrota a Lula en el balotaje: “Redemocraticemos este país”

El candidato presidencial aseguró que buscará impulsar cambios en la Carta Magna a partir de la nueva composición del Congreso, donde el Partido Liberal tendrá una mayor representación.

06/10/2026

Flávio Bolsonaro anticipó que, si derrota a Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre, buscará impulsar reformas en la Constitución de Brasil a partir de la nueva composición del Congreso que asumirá en 2027.

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Durante un acto en Goiânia, en el estado de Goiás, el senador vinculó su proyecto político con una supuesta necesidad de “redemocratizar” el país y cuestionó el funcionamiento de las instituciones.

“Con mayoría en el Senado para hacer el presidente del Senado, con mayoría en la Cámara para hacer el presidente de la Cámara, para que podamos cambiar la Constitución, para que redemocraticemos este país, para que las instituciones vuelvan a respetar la Constitución”, afirmó Flávio Bolsonaro.

Su planteo se apoya en el crecimiento electoral del Partido Liberal (PL), que ampliará considerablemente su presencia en el Poder Legislativo a partir de 2027. La fuerza pasó de 98 a 121 bancas en la Cámara de Diputados y de 15 a 28 senadores, convirtiéndose en el principal bloque individual de ambas cámaras.

Sin embargo, esos números no alcanzan por sí solos para modificar la Constitución. Una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) debe ser aprobada en dos votaciones en cada cámara y requiere el respaldo de tres quintos de sus integrantes. Esto representa al menos 308 de los 513 diputados y 49 de los 81 senadores.

Por ese motivo, un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro necesitaría construir acuerdos con otras fuerzas políticas para transformar el crecimiento del bolsonarismo en una mayoría capaz de aprobar reformas constitucionales.

Flávio Bolsonaro no detalló qué quiere reformar

Durante su discurso en Goiânia, el candidato no especificó qué artículos de la Constitución pretende modificar ni presentó un proyecto concreto de PEC.

Su intervención sí dejó en claro que el control de las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado será una pieza central de su estrategia legislativa, ya que considera que desde allí podría impulsar una agenda diferente a la desarrollada durante el gobierno de Lula.

El avance legislativo del PL se produce además en medio de una serie de alianzas que buscan fortalecer la candidatura de Flávio Bolsonaro de cara al balotaje. La federación formada por Unión Brasil y Progresistas expresó su respaldo, mientras que Republicanos, Novo y Podemos aparecen entre las fuerzas que podrían acercarse a su espacio.

El respaldo de Ronaldo Caiado

El acto también sirvió para formalizar el apoyo del exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, quien anunció que trabajará por la candidatura de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta frente a Lula.

“Puede contar con nuestro apoyo, estamos a su disposición para entrar donde sea en nuestro país y decir que el Estado brasileño no se somete al crimen y a la corrupción”, afirmó Caiado.

El dirigente también se refirió a la situación judicial de Jair Bolsonaro, padre del candidato, y pidió que un eventual gobierno de Flávio impulse una amnistía para el expresidente.

“Si yo llegara a donde usted va a llegar, firmaría la amnistía de él”, sostuvo Caiado.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en una trama golpista, y la posibilidad de beneficiarlo forma parte de las definiciones que rodean la campaña de su hijo.

Los límites que establece la Constitución

Aunque Flávio Bolsonaro planteó la posibilidad de impulsar modificaciones constitucionales, existen límites establecidos por la propia Carta Magna brasileña.

El artículo 60 establece que no pueden ser objeto de una enmienda determinadas cláusulas consideradas fundamentales, entre ellas la forma federativa del Estado, el voto directo, secreto, universal y periódico, la separación de poderes y los derechos y garantías individuales.

Con el balotaje del 25 de octubre todavía pendiente, Flávio intenta convertir el resultado legislativo del PL en uno de los principales argumentos de su campaña. Su apuesta es llegar al Palacio del Planalto acompañado por un Congreso con una presencia significativamente mayor de sectores alineados con el bolsonarismo, aunque para concretar una reforma constitucional deberá necesariamente ampliar ese respaldo.