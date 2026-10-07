Mujer encontrada sin vida en Graneros y su pareja arrestada

Judith Nazarena Jerez, una mujer de 35 años, fue hallada sin vida en su hogar en Graneros, Tucumán, y su pareja fue detenida en el lugar, donde se encontró escondido debajo de una cama.

Hoy 01:21

En un trágico suceso ocurrido en Graneros, Tucumán, Judith Nazarena Jerez, de 35 años, fue encontrada sin vida en su vivienda. La Policía local recibió un llamado que alertaba sobre la situación y se desplazó al lugar de los hechos, donde se realizó el descubrimiento del cuerpo. La víctima presentaba una lesión en la cabeza, lo que ha generado una serie de investigaciones por parte de las autoridades competentes.

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Su pareja, cuyo nombre no ha sido revelado, fue detenida en el mismo domicilio, donde fue hallado escondido debajo de una cama. Al momento de su detención, las fuerzas de seguridad notaron que el hombre tenía manchas de sangre en su cuerpo, lo que ha despertado sospechas sobre su posible implicación en el fallecimiento de Jerez.

Las primeras actuaciones indican que se están realizando pericias exhaustivas para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de la mujer. La Justicia ha sido notificada y se están llevando a cabo todas las medidas necesarias para determinar la causa del deceso.

Los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia y de las distintas pruebas que se están realizando en la vivienda, información que será crucial para establecer las responsabilidades. La situación ha conmocionado a la comunidad de Graneros, que sigue de cerca los avances de la investigación.

Este miércoles se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos, donde se presentarán los elementos de prueba recolectados hasta el momento y se dará a conocer la acusación que formulará la Fiscalía. Este proceso legal es vital para garantizar que se haga justicia en un caso tan doloroso.

Los familiares de Judith Nazarena Jerez han expresado su dolor y están a la espera de que se esclarezca lo sucedido. La comunidad se ha movilizado en apoyo a la familia, demandando justicia y respuestas ante esta lamentable situación.