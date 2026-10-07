“Es la peor noche de mi vida”: su ex le rompió las entradas para ver a Messi

El hincha había pagado $800.000 por dos entradas de reventa para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, pero minutos antes del encuentro su ex pareja se las rompió y no pudo ingresar al estadio.

Hoy 02:03

Una situación insólita y dolorosa se vivió en las inmediaciones del Estadio Monumental durante la previa del último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina. Un hincha contó en plena transmisión de streaming del canal AZZ que su ex pareja le había roto las dos entradas que había comprado para asistir al encuentro.

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El hombre relató, entre el asombro y la desesperación, que había pagado $800.000 por las dos entradas en reventa y que, apenas unos minutos antes de ingresar al estadio, ocurrió el inesperado episodio.

"Es la peor noche de mi vida, mi ex me acaba de romper las entradas", expresó el aficionado ante las cámaras.

Desesperado, intentó explicarle la situación al personal de seguridad y buscó alguna alternativa que le permitiera ingresar al estadio, pero finalmente no pudo hacerlo.

El relato generó una inmediata reacción entre los periodistas y streamers que se encontraban realizando la cobertura de la previa. Sorprendidos por la situación, uno de los periodistas terminó acercándose al hincha para darle un abrazo como consuelo.

Así, lo que había comenzado como una noche soñada para ver por última vez a Messi con la camiseta albiceleste terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada para el aficionado.