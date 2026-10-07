Hombre recibe ocho años de prisión por abuso sexual en Jujuy

Un hombre fue condenado a ocho años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su hija menor en San Salvador de Jujuy.

Hoy 02:10

Un hombre identificado por sus iniciales como F.E.G. ha sido condenado a ocho años de prisión efectiva por el Tribunal con función de Juicio en San Salvador de Jujuy, tras ser hallado penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en contra de su hija, quien contaba con nueve años al momento de los hechos. La sentencia fue emitida el 6 de octubre y es un claro ejemplo de la respuesta judicial ante delitos de esta naturaleza.

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Los hechos ocurrieron entre el 6 de marzo y el 27 de abril de 2020, durante el tiempo en que la menor se encontraba bajo el cuidado de su padre en un domicilio alquilado. La situación de convivencia fue aprovechada por el condenado para cometer el abuso, lo que fue fundamental para la calificación del delito. La fiscalía modificó la calificación legal del hecho durante los alegatos finales, lo que influyó en la decisión del Tribunal.

El Tribunal que dictó la sentencia estuvo integrado por las Dras. Felicia Barrios, María del Pilar Medina y el Dr. Alejandro Gloss, con la secretaría de la Dra. Mariana Córdoba Etchart. En la audiencia, se expusieron los fundamentos que llevaron a la condena, destacando la gravedad de los actos cometidos en contra de una menor de edad.

Además de la pena de cárcel, el Tribunal decidió mantener la situación procesal del condenado bajo las mismas condiciones hasta que la sentencia quede firme. En ese momento, F.E.G. será incorporado al régimen de progresividad de la pena, lo que implica una revisión de su situación en función de su comportamiento durante el cumplimiento de la condena.

Otra medida importante dispuesta por el Tribunal fue la orden de obtención del perfil genético de F.E.G., que será incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado a delitos contra la integridad sexual. Esta acción es un paso fundamental para la protección de futuras víctimas y la prevención de delitos similares.

El fallo también estipula que la sentencia debe ser comunicada a la víctima o a su representante legal, en consonancia con la Ley 23.372 de derechos y garantías de las víctimas de delitos. La intervención del Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Dr. Gonzalo Puig, fue crucial en este proceso judicial.

La defensa del condenado estuvo a cargo del Dr. Sergio Santiago Barrera Ruiz. La sentencia completa y sus fundamentos serán registrados dentro del plazo legal establecido por el Código Procesal Penal, garantizando así el debido proceso y transparencia judicial. Por tratarse de una víctima menor de edad, se han tomado las medidas necesarias para proteger su identidad, mencionando al condenado únicamente por sus iniciales.