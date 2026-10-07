El destacamento rural de Colonia El Tacuarí se renueva con nuevas obras

El ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, supervisó la refacción del destacamento rural de Colonia El Tacuarí, destacando la mejora en la seguridad en la región.

Hoy 03:41

El ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, realizó una visita para supervisar las obras de refacción integral del Destacamento Rural de Colonia El Tacuarí, que se encuentra próximo a ser inaugurado. Este destacamento es parte de un esfuerzo continuo del Gobierno provincial para fortalecer la seguridad en áreas rurales, donde la presencia del Estado es fundamental.

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Entre las mejoras que se implementarán en el destacamento se incluye la incorporación de una camioneta 4×4, que facilitará los patrullajes y la movilidad del personal policial. Además, se contará con conectividad satelital, lo que permitirá mantener las comunicaciones en zonas donde la cobertura es limitada. Esta intervención busca no solo mejorar las condiciones de trabajo del personal de seguridad, sino también aumentar la capacidad operativa en una región caracterizada por distancias extensas y un terreno complicado.

Matkovich estuvo acompañado por el subjefe de la Policía del Chaco, comisario general Manuel Silva, y el director general de Seguridad Rural, comisario general Osvaldo Facundo Gay, quienes destacaron la importancia de esta obra en el marco de un plan provincial destinado a la recuperación de dependencias policiales en zonas rurales. La refacción del destacamento en Colonia El Tacuarí es un paso más en este programa, que incluye también la mejora de otros destacamentos como el de Colonia Alcalá y la dependencia policial de Pampa 11.

El objetivo del Gobierno del Chaco es garantizar una mayor presencia del Estado en todo el territorio provincial, especialmente en zonas rurales donde las comunidades necesitan un apoyo constante. “Lo que tenemos atrás es el Destacamento de la Colonia El Tacuarí, próximo a inaugurarse con la presencia del gobernador”, afirmó Matkovich durante su visita, subrayando la relevancia de estas iniciativas.

La obra en Colonia El Tacuarí es parte de un plan más amplio de recuperación y fortalecimiento de la infraestructura policial, que se complementa con la incorporación de nuevos vehículos y tecnología. Este enfoque integral busca no solo mejorar la infraestructura existente, sino también aumentar la capacidad de respuesta de la policía en áreas rurales y zonas productivas.

Matkovich anticipó que, una vez inaugurado el destacamento, se implementará un plan de refuerzo de personal policial, lo que contribuirá a una mayor seguridad y tranquilidad para los habitantes de la región. “Queremos que ustedes se sientan tranquilos, que puedan trabajar y vivir en paz”, expresó, haciendo hincapié en la necesidad de crear condiciones propicias para el desarrollo de las comunidades rurales.

En resumen, la modernización del destacamento rural de Colonia El Tacuarí no solo representa una mejora en la infraestructura, sino que también es un símbolo del compromiso del Gobierno provincial por garantizar la seguridad en las zonas rurales. Este esfuerzo es vital para el bienestar de los ciudadanos que habitan en áreas alejadas de los grandes centros urbanos, apoyando así al sector productivo y a la comunidad en general.