La Banda: conocido mecánico producía, acopiaba y distribuía material en video de abuso infantil

Según la investigación, el acusado filmaba a menores y almacenaba el contenido en diferentes dispositivos, para comercializarlo.

Hoy 06:43

Un hombre de 45 años fue detenido durante un procedimiento realizado en el barrio 25 de Mayo de La Banda, en el marco de una investigación por la presunta producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, además de un supuesto caso de abuso sexual agravado.

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El operativo fue realizado durante la mañana de ayer por personal del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos, a partir de una orden judicial firmada por la jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Menini.

La investigación está a cargo de la fiscal Dra. Cecilia Gómez Castañeda, integrante de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con las primeras actuaciones, el sospechoso se desempeñaba como mecánico y también realizaba reparaciones de teléfonos celulares.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron cinco teléfonos celulares, tres dispositivos de almacenamiento y tres netbooks, además de prendas de vestir y ropa de cama. Todo el material será sometido a pericias forenses con el objetivo de determinar si contiene archivos relacionados con los delitos investigados.

Una investigación originada a partir de una alerta internacional

La causa habría comenzado a partir de una alerta generada por sistemas de detección utilizados para identificar la circulación de material de abuso sexual infantil en internet. La información fue derivada a organismos especializados de la Justicia nacional y posteriormente remitida a Santiago del Estero a través de los mecanismos de cooperación correspondientes.

A partir de tareas de investigación digital, que incluyeron el análisis de direcciones IP, identificadores de dispositivos y actividad en redes sociales, los investigadores lograron establecer una posible vinculación con el domicilio allanado.

Según trascendió, el material bajo investigación correspondería a hechos registrados desde 2023 y la Fiscalía busca establecer, entre otros aspectos, si existió producción y comercialización del contenido y quiénes pudieron haber intervenido.

El detenido fue trasladado a la Comisaría N° 56, donde quedó a disposición de la Justicia. En los próximos días sería trasladado al Ministerio Público Fiscal para prestar declaración en el marco de la causa.

La investigación permanece bajo estricta reserva, especialmente para resguardar la identidad y privacidad de la presunta víctima. Las pericias sobre los dispositivos secuestrados serán determinantes para establecer el alcance de los hechos y reunir nuevos elementos probatorios.