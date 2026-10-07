Milei oficializó dos nuevos nombramientos en Capital Humano y Salud

El Presidente designó a Mariano Mauro Sartoris al frente de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y a Horacio Alberto Guevara como nuevo titular de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El presidente Javier Milei oficializó este miércoles dos nuevas designaciones dentro del Gobierno nacional, con cambios en áreas dependientes de Capital Humano y del Ministerio de Salud.
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A través del Decreto 1150/2026, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Claudia Silvana Testa a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y nombró en su reemplazo al abogado Mariano Mauro Sartoris.
Sartoris venía desempeñándose como subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, cargo al que renunció con vigencia desde el 5 de octubre.
La designación del funcionario al frente de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, rige desde el 6 de octubre.
Por otro lado, mediante el Decreto 1152/2026, el Gobierno aceptó la renuncia de Claudio Adrián Stivelman como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y designó en su lugar al ingeniero Horacio Alberto Guevara.
El nombramiento de Guevara rige desde este 7 de octubre y tendrá rango y jerarquía de secretario, según establece la norma firmada por Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.
La Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo encargado de la supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud.