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Milei oficializó dos nuevos nombramientos en Capital Humano y Salud

El Presidente designó a Mariano Mauro Sartoris al frente de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y a Horacio Alberto Guevara como nuevo titular de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Hoy 07:46

El presidente Javier Milei oficializó este miércoles dos nuevas designaciones dentro del Gobierno nacional, con cambios en áreas dependientes de Capital Humano y del Ministerio de Salud.

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A través del Decreto 1150/2026, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Claudia Silvana Testa a la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo y nombró en su reemplazo al abogado Mariano Mauro Sartoris.

Sartoris venía desempeñándose como subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, cargo al que renunció con vigencia desde el 5 de octubre.

La designación del funcionario al frente de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, rige desde el 6 de octubre.

Cambios también en Salud

Por otro lado, mediante el Decreto 1152/2026, el Gobierno aceptó la renuncia de Claudio Adrián Stivelman como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud y designó en su lugar al ingeniero Horacio Alberto Guevara.

El nombramiento de Guevara rige desde este 7 de octubre y tendrá rango y jerarquía de secretario, según establece la norma firmada por Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.

La Superintendencia de Servicios de Salud es el organismo encargado de la supervisión, fiscalización y control de los agentes que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud.

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