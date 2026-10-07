Florence Pugh conquista Netflix con East of Eden: 6,5 millones de visualizaciones en cuatro días

La actriz protagoniza la nueva adaptación de la novela de John Steinbeck, que se convirtió en la serie más vista de la plataforma durante la última semana.

Hoy 08:05

Florence Pugh volvió a destacarse con East of Eden, la nueva adaptación de la novela de John Steinbeck que llegó a Netflix y alcanzó 6,5 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días.

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La producción, creada por Zoe Kazan, se ubicó así en el primer puesto del ranking semanal de series de Netflix, correspondiente al período comprendido entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

Pugh encabeza el elenco de esta nueva versión de la historia junto a Christopher Abbott, en una producción que recupera el clásico literario publicado por Steinbeck en 1952.

El éxito de la serie también tuvo impacto en las ventas de la novela original. Según informó Variety, Penguin Classics registró un aumento del 200% en las ventas del libro desde que Netflix anunció la producción.

Florence Pugh

En el ranking semanal, East of Eden fue seguida por Monster: The Lizzie Borden Story, con 5,7 millones de visualizaciones, mientras que el reinicio de A Different World quedó tercero con 5,1 millones.

Aunque la producción protagonizada por Pugh lideró entre las series, el contenido más visto de Netflix durante esa semana fue la película Unabomber, protagonizada por Jacob Tremblay, que alcanzó 24,9 millones de visualizaciones en su segunda semana.