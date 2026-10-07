Aníbal Lotocki declarará en el juicio por las lesiones graves denunciadas por cinco mujeres

El cirujano comparecerá este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires. Antes será escuchada Paola Auzmendi, una de las denunciantes.

Hoy 08:17

El cirujano Aníbal Lotocki declarará este miércoles en el juicio que investiga las presuntas lesiones graves sufridas por cinco mujeres, en una nueva audiencia que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La primera en comparecer será Paola Auzmendi, una de las denunciantes. Posteriormente, está previsto que Lotocki declare ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.

La causa busca determinar las responsabilidades por las lesiones denunciadas por las cinco mujeres, en un proceso que vuelve a colocar al cirujano en el centro de la escena judicial.

También enfrenta una causa por la muerte de Cristian Zárate

Además, Lotocki se encuentra imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, de 50 años, quien murió el 15 de abril de 2021 luego de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (CEMECO), en el barrio porteño de Caballito.

Por ese hecho también están siendo juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos.

También figura entre los acusados Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del Centro Médico Conde.

Por otra parte, Florencia Krzeczek está acusada de haber ocultado presuntamente el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

Lotocki ya había declarado en el expediente vinculado con la muerte de Zárate y ahora volverá a comparecer, esta vez en el marco de las lesiones graves denunciadas por cinco mujeres.