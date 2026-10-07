Saoirse Ronan habló sobre los rumores que vinculan a su esposo Jack Lowden con James Bond

La actriz se refirió a las versiones que señalan a Lowden como uno de los candidatos para interpretar al próximo 007 y aseguró que el tema no ocupa un lugar importante en su vida cotidiana.

Hoy 08:24

Saoirse Ronan habló sobre los rumores que vinculan a su esposo, el actor Jack Lowden, con el papel de James Bond y dejó en claro que la posibilidad no es un tema de conversación habitual en su casa.

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En diálogo con la Associated Press, la actriz explicó que ambos continúan con su vida cotidiana mientras circulan las versiones sobre el futuro del personaje. “No es realmente un tema que esté surgiendo en nuestra casa, para ser honesta; hay que sacar a pasear al perro y preparar la cena”, señaló Ronan.

La actriz también mencionó a Gary Oldman, compañero de Lowden en Slow Horses, quien recientemente había dado a entender que el actor podría haber sido elegido para interpretar al agente 007.

“Bueno, Gary Oldman piensa que [Jack] es James Bond, y eso es otra cuestión”, comentó Ronan. “La verdad es que nosotros seguimos con nuestra vida. Tenemos muchas otras cosas de las que ocuparnos”.

Jack Lowden

Los rumores crecieron el mes pasado, cuando Oldman aseguró en un programa de televisión canadiense que Lowden estaría en la lista de candidatos y que la decisión ya habría sido tomada, aunque todavía no había sido anunciada oficialmente. Posteriormente, el actor se retractó de sus declaraciones.

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Por el momento, Amazon MGM Studios, responsable de la franquicia de Bond, no confirmó ni desmintió las versiones.

Saoirse Ronan

La última película del personaje fue Sin tiempo para morir, estrenada en 2021, con Daniel Craig en su última aparición como el agente británico, después de 15 años interpretando el papel.

La próxima película ya tiene confirmado a Denis Villeneuve como director y a Steven Knight como guionista. Knight, creador de Peaky Blinders, aseguró que ya terminó el guion, aunque todavía no se anunció oficialmente quién será el próximo James Bond.