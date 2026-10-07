Osvaldo Granados analizó la baja del Riesgo País y advirtió por los cambios que podrían transformar el Mercosur

En su habitual columna para Radio Panorama, el analista se refirió a la evolución de los mercados, las perspectivas de recuperación y los posibles cambios en el Mercosur.

Hoy 08:27

El licenciado Osvaldo Granados analizó este miércoles, en su habitual columna para Radio Panorama, el comportamiento reciente de los mercados argentinos y el escenario económico y político de la región.

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Al referirse a la evolución de los activos argentinos, destacó la reciente mejora del Riesgo País, los bonos y las acciones. “En dos días el Riesgo País bajó 80 puntos, subieron los bonos y las acciones y en el fondo algo está pasando en la región, no solo en Brasil”, señaló.

En ese sentido, Granados consideró que los cambios políticos en los países de la región podrían tener consecuencias sobre el funcionamiento del Mercosur.

“Puede cambiar el Mercosur en forma drástica, porque Bolsonaro si gana está a favor de flexibilizar el Mercosur como pide Milei hace rato. Lula mantenía algunas limitaciones, no quería abrirse a otros países. Uruguay es un gobierno de izquierda pero liberal en economía, así que no sería un problema”, sostuvo.

El analista también se refirió a las perspectivas para la economía argentina y mencionó un informe de JP Morgan que anticipa una mejora hacia el cierre del año.

“El informe de JP Morgan ve que el cuarto trimestre habrá una recuperación con un rebote fuerte”, afirmó Granados.

Granados y el liderazgo de Messi

Durante la columna, el economista también dedicó parte de su análisis a la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, y utilizó la figura del capitán argentino para reflexionar sobre los distintos tipos de liderazgo.

“Sirve para mirar los liderazgos, cuáles son los sanos y los que no sirven. Todos lo escuchaban a su alrededor, con admiración, era el capitán y cuando se gana ese liderazgo, ya te recibiste, no hay nada más”, expresó.

Finalmente, Granados destacó la posibilidad de haber sido contemporáneo de dos de las máximas figuras de la historia del fútbol argentino: Diego Maradona y Lionel Messi.

“Somos afortunados de haber vivido en la época de Maradona y de Messi”, concluyó.