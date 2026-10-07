Caso Loan: María Victoria Caillava declara por primera vez en el juicio por la desaparición del niño

La exfuncionaria municipal es una de las siete personas acusadas en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña. Su declaración comenzará este miércoles a las 8 ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Hoy 08:34

María Victoria Caillava declarará este miércoles por primera vez durante el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, en una audiencia que genera expectativa por tratarse de una de las principales acusadas de la causa.

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La exfuncionaria municipal es una de las siete personas imputadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, quien desapareció el 13 de junio de 2024 luego de participar de un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio.

La audiencia está prevista para las 8 de la mañana en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, sede donde funciona el Tribunal Oral Federal de Corrientes que lleva adelante el debate.

Caillava será la cuarta acusada de la causa principal en brindar su testimonio ante los jueces. Antes de ella ya declararon Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez y el excomisario Walter Maciel.

La declaración de la exfuncionaria despierta especial interés debido a que había mantenido silencio durante los primeros meses del juicio. Su defensa había señalado previamente que tenía previsto dar su versión sobre lo ocurrido y responder a algunos de los señalamientos surgidos durante el desarrollo de las audiencias.

La desaparición de Loan continúa siendo investigada a más de dos años de aquel 13 de junio de 2024, cuando el niño fue visto por última vez tras el almuerzo familiar. Desde entonces, el caso se convirtió en una de las investigaciones de mayor repercusión del país y mantiene abierta la búsqueda de respuestas sobre qué ocurrió con el menor.