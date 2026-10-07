María Victoria Caillava declaró por primera vez en el juicio por la desaparición de Loan

La exfuncionaria municipal es una de las siete acusadas en el proceso por la desaparición de Loan Danilo Peña. Su testimonio comenzó este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

07/10/2026

María Victoria Caillava comenzó a declarar este miércoles en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, en lo que representa su primera exposición ante los jueces desde el inicio del debate oral.

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La exfuncionaria municipal de la localidad correntina de 9 de Julio es una de las siete personas acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, quien fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo familiar.

La audiencia se desarrolla desde las 8 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde funciona el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Caillava se convirtió así en la cuarta acusada de la causa principal en brindar declaración ante los magistrados, después de Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez y el excomisario Walter Maciel.

Su testimonio era uno de los momentos esperados del debate debido a que había optado por permanecer en silencio durante los primeros meses del juicio. Sin embargo, su defensa había anticipado que finalmente brindaría su versión de lo ocurrido y respondería a algunos de los cuestionamientos planteados durante las distintas audiencias.

La declaración de Caillava se produce mientras el tribunal avanza con la etapa de testimonios de los acusados y busca establecer qué ocurrió con Loan, quien tenía cinco años al momento de su desaparición, y determinar las responsabilidades de las personas sometidas a juicio.