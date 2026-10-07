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Corte parcial en la Ruta Nacional 64 por un camión con desperfectos mecánicos

Vialidad Nacional informó que la circulación se encuentra parcialmente restringida a la altura del kilómetro 77, en la zona de Las Sierras de Guasayán. El corte se extenderá durante varias horas.

Hoy 09:00

Vialidad Nacional informó este miércoles que se encuentra parcialmente inhabilitada la circulación vehicular sobre la Ruta Nacional 64, a la altura del kilómetro 77, en la zona de Las Sierras de Guasayán.

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La restricción se debe a que un camión de gran porte sufrió la rotura del diferencial, desperfecto mecánico que dejó al vehículo detenido sobre la ruta y obligó a implementar un corte parcial.

Según se indicó, la medida se extenderá durante varias horas, mientras se trabaja para retirar o reparar el vehículo y normalizar la circulación.

Desde el organismo solicitaron a los automovilistas respetar las indicaciones de los banderilleros y del personal policial apostado en el sector.

Los efectivos trabajan en el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial sobre esta importante ruta que comunica Santiago del Estero con la provincia de Catamarca.

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