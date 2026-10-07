Corte parcial en la Ruta Nacional 64 por un camión con desperfectos mecánicos

Vialidad Nacional informó que la circulación se encuentra parcialmente restringida a la altura del kilómetro 77, en la zona de Las Sierras de Guasayán. El corte se extenderá durante varias horas.
Vialidad Nacional informó este miércoles que se encuentra parcialmente inhabilitada la circulación vehicular sobre la Ruta Nacional 64, a la altura del kilómetro 77, en la zona de Las Sierras de Guasayán.
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La restricción se debe a que un camión de gran porte sufrió la rotura del diferencial, desperfecto mecánico que dejó al vehículo detenido sobre la ruta y obligó a implementar un corte parcial.
Según se indicó, la medida se extenderá durante varias horas, mientras se trabaja para retirar o reparar el vehículo y normalizar la circulación.
Desde el organismo solicitaron a los automovilistas respetar las indicaciones de los banderilleros y del personal policial apostado en el sector.
Los efectivos trabajan en el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial sobre esta importante ruta que comunica Santiago del Estero con la provincia de Catamarca.