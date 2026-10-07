El jefe de la NASA habló sobre los ovnis y pidió “mantener la mente abierta” ante la posibilidad de vida extraterrestre

Jared Isaacman sostuvo que la agencia espacial debe investigar los fenómenos aéreos no identificados y no descartar ninguna hipótesis.

Hoy 10:28

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, se refirió a uno de los interrogantes que desde hace décadas despierta interés en todo el mundo: la posible existencia de vida extraterrestre y el origen de los objetos voladores no identificados.

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En una entrevista con The Hill, el funcionario estadounidense sostuvo que la NASA debe abordar estos fenómenos con cautela, aunque consideró fundamental mantener una actitud abierta frente a las distintas posibilidades.

Isaacman explicó que la agencia espacial tiene entre sus objetivos intentar determinar si la humanidad está sola en el Universo. En ese sentido, señaló que si alguno de los fenómenos analizados tuviera finalmente un origen extraterrestre, la NASA debería participar activamente de las investigaciones.

El administrador también evitó asumir que todos los objetos observados tengan necesariamente relación con seres de otros planetas. Entre las hipótesis que considera posible aparece la utilización de tecnología experimental o sistemas de propulsión desarrollados por otras potencias.

Para explicar ese escenario, Isaacman recurrió a una comparación histórica y habló de un eventual “momento Sputnik”, en referencia al lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra por parte de la Unión Soviética en 1957.

Según su planteo, algunos de los fenómenos aéreos registrados podrían estar vinculados con tecnologías furtivas o de próxima generación que todavía no son conocidas públicamente. También consideró posible que se trate de sistemas desarrollados por países considerados adversarios de Estados Unidos.

“Mantener la mente abierta” es, según Isaacman, una de las premisas que deberían guiar el análisis de estos casos. El funcionario remarcó que no todos los fenómenos inexplicados tienen necesariamente una explicación extraordinaria y que también deben considerarse fenómenos naturales o desarrollos tecnológicos.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente interés en Estados Unidos por los fenómenos aéreos no identificados (UAP) y por la documentación oficial relacionada con estos episodios.

En febrero, el presidente estadounidense Donald Trump anunció su intención de avanzar con la desclasificación de documentos vinculados con ovnis y posibles formas de vida extraterrestre, una decisión que volvió a poner el tema en el centro del debate público.

Más allá de los objetos observados en la Tierra, Isaacman puso el foco en la posibilidad de que existan ambientes capaces de albergar vida en otros lugares del Sistema Solar. Mencionó particularmente a Encélado, una de las lunas de Saturno, y Europa, uno de los satélites de Júpiter, ambos considerados de especial interés científico debido a la presencia de océanos bajo sus superficies.

El administrador de la NASA sostuvo que todavía no puede descartarse que exista vida incluso dentro de nuestro propio Sistema Solar. Mucho menos, planteó, puede descartarse esa posibilidad cuando se tiene en cuenta la enorme cantidad de estrellas y galaxias que existen en el Universo.

En ese contexto, Isaacman destacó la importancia de las misiones de exploración espacial que buscan obtener información sobre otros mundos y analizar las condiciones que podrían permitir el desarrollo de vida.

La postura del jefe de la NASA combina así dos líneas de investigación: por un lado, determinar qué hay detrás de los fenómenos aéreos que todavía no tienen una explicación clara y, por otro, profundizar la búsqueda científica de señales o ambientes compatibles con la existencia de vida fuera de la Tierra.