Añatuya: secuestraron cuatro motos con pedidos de captura, numeración adulterada y graves infracciones

Los procedimientos se realizaron durante la noche y madrugada en distintos puntos de la ciudad. Intervinieron efectivos de la Unidad Ciclística de la Departamental 13 y de la Comisaría Comunitaria N° 41.

07/10/2026

Una serie de operativos preventivos realizados durante la noche y la madrugada en Añatuya terminó con el secuestro de cuatro motovehículos que presentaban distintas irregularidades, entre ellas pedidos de secuestro por robo, numeración adulterada, falta de documentación y violaciones a las normas de tránsito.

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El primero de los procedimientos se concretó alrededor de las 23.20, en la esquina de avenida Belgrano y avenida 25 de Mayo. Los efectivos detectaron a un motociclista que realizaba maniobras peligrosas y procedieron a detener su marcha.

Se trataba de una Mondial Max 110cc, de color rojo, que circulaba sin dominio colocado, sin espejos retrovisores y con un caño de escape libre. El conductor, un adolescente de 17 años, tampoco contaba con cédula, licencia de conducir ni seguro obligatorio.

Tras la consulta correspondiente, los uniformados determinaron que el rodado figuraba a nombre de un hombre mayor de edad domiciliado en Santiago Capital. Ante las distintas infracciones constatadas, se dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta, que fue trasladada a la Comisaría Comunitaria N° 41.

Apenas 25 minutos después, en el mismo sector, los policías intentaron detener a otro motociclista que también circulaba realizando maniobras peligrosas. El joven, identificado como Fernando Yoel Coman, de 18 años, habría desobedecido la orden de detención e intentado embestir a los efectivos antes de ser reducido.

La moto era una Honda Wave 110cc de color blanco, que no tenía dominio colocado ni espejos y cuyo conductor tampoco llevaba casco. Al verificar la numeración, los efectivos descubrieron que el rodado contaba con un pedido de secuestro por robo registrado en octubre de 2023, solicitado por la Comisaría Cuarta de la ciudad Capital.

El tercer procedimiento tuvo lugar minutos después, también en el sector céntrico. En este caso fue interceptada una Honda 110cc blanca conducida por una adolescente de 16 años, domiciliada en el barrio Homero Manzi, quien tampoco contaba con la documentación correspondiente ni elementos de seguridad.

La verificación del vehículo permitió establecer que tenía dos pedidos de secuestro vigentes provenientes de Rosario, Santa Fe, uno con fecha del 23 de febrero de 2026 y otro del 6 de agosto del mismo año. Este último requerimiento había sido emitido por la Comisaría 20ª de la Policía de Santa Fe.

Debido a que la conductora era menor de edad, se dio intervención a personal femenino de la Comisaría Comunitaria N° 4 y se convocó a su progenitora. La motocicleta quedó depositada en una dependencia policial.

El cuarto procedimiento ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, en la intersección de avenida Pedro J. Lami y avenida Avellaneda. Allí, el personal de prevención observó a dos personas que circulaban mientras una de ellas empujaba otra motocicleta. Cuando intentaron identificarlos, uno de los involucrados escapó del lugar.

Los efectivos lograron interceptar una Honda Wave 110cc, que circulaba sin dominio y sin plásticos. Era conducida por un adolescente de 15 años, domiciliado en el barrio San Cayetano, quien no contaba con documentación.

Al realizar la inspección del rodado, los policías detectaron que los números de motor y cuadro habían sido limados y presentaban signos de adulteración. Por este motivo, la motocicleta fue trasladada preventivamente a la Comisaría Comunitaria N° 41.

Los cuatro procedimientos fueron informados a las autoridades judiciales correspondientes, que deberán determinar las medidas a seguir en cada caso. Los operativos permitieron retirar de circulación rodados que presentaban pedidos de secuestro, documentación irregular y distintas infracciones de tránsito.