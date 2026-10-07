Se viene un fuerte cambio de tiempo: tormentas, viento sur y máximas de apenas 20 grados

La Madre de Ciudades dejará atrás el calorcito de este miércoles y tendrá varios días inestables.

07/10/2026

Santiago del Estero atravesará este miércoles una jornada cálida, con una temperatura máxima prevista de 31°C, aunque las condiciones comenzarán a cambiar hacia la noche.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante las últimas horas del día podrían registrarse tormentas aisladas. El cambio estará acompañado por el ingreso de viento del sector sur con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h.

Para mañana, jueves, el tiempo continuará inestable. Se esperan tormentas aisladas durante buena parte de la jornada, con una mínima de 19°C y una máxima de 25°C.

Además, durante la madrugada podrían registrarse ráfagas de entre 51 y 59 km/h, mientras que durante la mañana y la tarde los valores podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

Pronóstico SMN

El descenso se sentirá con más fuerza hacia el fin de semana

El cambio térmico será aún más marcado el viernes, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 15°C y la máxima será de apenas 20°C, unos 11 grados menos que la prevista para este miércoles. Durante esa jornada también se anuncian chaparrones.

Para el sábado, en tanto, las condiciones comenzarían a mejorar. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 13°C y una máxima de 21°C.

De esta manera, Santiago pasará en pocos días de una tarde con más de 30 grados a jornadas con máximas cercanas a los 20°C, en medio de tormentas, viento sur y un marcado descenso de temperatura.