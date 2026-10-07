La mesa política de Milei se reúne para definir la estrategia legislativa y negociar con los gobernadores

Karina Milei encabezará este martes un nuevo encuentro en la Casa Rosada para analizar la agenda del Congreso.

07/10/2026

La mesa política del Gobierno nacional volverá a reunirse este martes en la Casa Rosada para definir la estrategia que adoptará el oficialismo frente a una agenda legislativa cargada de proyectos y negociaciones.

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El encuentro está previsto para las 13 y estará encabezado por Karina Milei. La reunión se realizará luego del encuentro de Gabinete que tuvo lugar el lunes en Balcarce 50 y tendrá como uno de sus principales ejes el escenario en el Congreso.

Entre los funcionarios que participarían de la reunión se encuentran el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional Eduardo Menem; el asesor Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Uno de los principales objetivos del oficialismo será definir cómo enfrentar el intento de la oposición de reunir a Diputados para avanzar con la derogación del DNU 70/23, además de otras iniciativas relacionadas con las familias endeudadas y la Emergencia Nacional en Discapacidad.

Para que una sesión pueda comenzar en la Cámara baja se necesitan 129 diputados presentes, por lo que el oficialismo concentra parte de sus esfuerzos en conocer de antemano qué postura adoptarán los bloques vinculados con los gobernadores.

Al mismo tiempo, el Gobierno intenta avanzar con su propia agenda parlamentaria. Entre las prioridades figuran el Presupuesto 2027, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y las modificaciones a la carta orgánica del Banco Central en Diputados.

En el Senado, en tanto, el oficialismo pretende impulsar el super-RIGI y la reforma electoral, cuyo debate continúa condicionado por las diferencias en torno a la eliminación de las PASO.

La discusión electoral es uno de los puntos que más atención concentra dentro de la Casa Rosada. El Gobierno necesita construir acuerdos con distintos sectores para reunir los votos necesarios y, en paralelo, busca acercar posiciones con los gobernadores.

En ese marco, Santilli mantiene una ronda de conversaciones con mandatarios provinciales con el objetivo de conseguir respaldo tanto para el Presupuesto 2027 como para las modificaciones al sistema electoral.

El oficialismo también analiza el escenario político de cara a las elecciones de 2027. Las negociaciones con las provincias incluyen conversaciones sobre posibles alianzas y acuerdos electorales, aunque desde el Gobierno reconocen que todavía quedan varios puntos por resolver.

La Casa Rosada busca sostener el diálogo con los gobernadores mientras intenta conseguir acompañamiento parlamentario. Del otro lado, los mandatarios provinciales pretenden obtener garantías y respuestas a sus propios reclamos antes de comprometer sus votos en el Congreso.

En este escenario, Santilli y los hermanos Menem tendrán un papel central en las negociaciones, siguiendo las definiciones de Karina Milei, mientras el oficialismo intenta ordenar una agenda legislativa que combina proyectos económicos, institucionales y electorales.

La reunión de este martes será, de esta manera, una nueva instancia para definir qué proyectos priorizará el Gobierno, cómo enfrentará las iniciativas opositoras y qué acuerdos deberá alcanzar con los gobernadores para sostener su agenda en el Congreso durante las próximas semanas.