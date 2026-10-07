El riesgo país vuelve a subir y supera los 600 puntos mientras caen las acciones argentinas

El indicador de JP Morgan avanzó 27 unidades y volvió a ubicarse por encima de los 600 puntos básicos. Los bonos soberanos registraron bajas y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron mayormente en terreno negativo.

07/10/2026

Después de dos jornadas consecutivas de descenso, el riesgo país argentino volvió a subir este miércoles y superó nuevamente la barrera de los 600 puntos básicos, en una rueda marcada por la presión sobre los activos financieros del país.

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El índice elaborado por JP Morgan, que refleja la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, registraba un incremento de 27 puntos, equivalente al 4%, en medio de una nueva jornada negativa para la deuda soberana.

La suba del indicador estuvo vinculada principalmente con el comportamiento de los bonos argentinos en dólares, que registraban bajas de hasta el 1% en los mercados internacionales. En cambio, los bonos bonaerenses operaban con avances de hasta el 0,8%.

El escenario también se reflejaba en Wall Street, donde las acciones de empresas argentinas mostraban una mayoría de bajas, con retrocesos que llegaban hasta el 4%.

Desde la consultora PPI señalaron que los mercados atravesaban un escenario de mayor tensión, con una caída generalizada de la deuda soberana en dólares. Entre los factores externos que incidieron sobre la jornada mencionaron el repunte del precio internacional del petróleo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que generan presión sobre los activos de mercados emergentes.

En la misma línea, Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, advirtió que el contexto internacional vuelve a ejercer presión sobre la renta fija argentina en dólares, luego de dos jornadas favorables para los activos locales.

El especialista consideró que el comportamiento reciente estuvo influido, entre otros factores, por el resultado electoral en Brasil y su impacto sobre los mercados regionales, aunque remarcó que las condiciones externas deberán ser seguidas de cerca de cara al escenario económico y financiero de 2027.