La visita de León XIV dispara la demanda de alojamiento y hay alquileres que superan los US$16.000 por noche

La llegada del Papa a la Argentina generó un fuerte aumento en las búsquedas de hospedaje para noviembre. Luján registró una suba superior al 1800% y Córdoba, cercana al 400%.

07/10/2026

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, ya genera un fuerte impacto en el mercado de alquileres temporarios. A pocas semanas de su llegada, la demanda de alojamiento aumentó de manera considerable en los principales puntos incluidos en su recorrido y algunas propiedades se ofrecen por valores que superan los US$16.000 por noche.

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El interés se concentra especialmente en Luján y Córdoba, dos de las ciudades que formarán parte de la agenda del pontífice. Según los datos relevados en las plataformas de alojamiento, las búsquedas de hospedaje en Luján crecieron un 1803% para las fechas de la visita, mientras que en Córdoba el incremento alcanzó el 398%.

La agenda oficial comenzará el domingo 8 de noviembre, aunque las principales actividades en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se desarrollarán el lunes 9. Ese día, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, donde funciona un centro residencial y de asistencia para personas con discapacidad.

Luego de su paso por Buenos Aires, el Papa viajará el martes 10 a Córdoba, donde continuará con las actividades previstas dentro de su primera visita al país desde su elección como pontífice.

El recorrido finalizará el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV llegue a Luján. Durante esa jornada visitará la cárcel de Devoto y posteriormente encabezará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales puntos de concentración previstos para los fieles que participen de la visita.

La expectativa generada por el viaje papal también se trasladó al sector turístico y de hospedaje, con un incremento de la demanda que ya se refleja en los precios de los alquileres temporarios disponibles para esas fechas.