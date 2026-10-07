Vecinos del pasaje Sargento Cabral reclaman mayor seguridad tras una seguidilla de robos

El sector ubicado entre Tres de Febrero y Pueyrredón es escenario de reiterados hechos delictivos. Las denuncias ya fueron realizadas y los vecinos piden mayor presencia preventiva.

07/10/2026

Vecinos del pasaje Sargento Cabral, ubicado entre las calles Tres de Febrero y Pueyrredón, manifestaron su preocupación por una serie de hechos delictivos que vienen afectando a quienes viven y transitan diariamente por el sector.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El último episodio ocurrió durante la noche de ayer, cuando una vecina sufrió nuevamente el robo de su automóvil. Según señalaron los residentes, se trata de la cuarta vez que le sustraen el vehículo, situación que volvió a encender la alarma entre los habitantes del pasaje.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los hechos se repiten desde hace tiempo e incluyen el robo de baterías y estéreos, daños en vehículos y viviendas y distintos episodios de vandalismo. Los vecinos también aseguran que se han registrado robos cometidos con cuchillos y el ingreso a domicilios. A estas situaciones se suman conductas de poco civismo como orinar en la vía pública y acosar a jovenes estudiantes que circulan por la zona.

Un sujeto hace sus necesidades en el frente de una casa a plena luz del día.

Las denuncias correspondientes ya fueron realizadas ante las autoridades, pero los residentes reclaman que se refuercen las medidas preventivas en el lugar.

El reclamo adquiere particular importancia debido al intenso movimiento que registra el pasaje durante buena parte del día. Por allí circulan numerosos estudiantes que concurren a establecimientos educativos de la zona, además de vecinos y trabajadores que utilizan diariamente este sector como vía de paso.

A los hechos recientes se suman antecedentes de otros vecinos que también fueron víctimas de robos. Entre ellos se encuentra el caso de una vecina a quien le sustrajeron una computadora portátil HP nueva, que hasta el momento no pudo ser recuperada.

Los vecinos sostienen que no se trata de un episodio aislado, sino de una sucesión de hechos que viene generando temor y preocupación en la zona.

Ante esta situación, solicitan mayor presencia policial, recorridos preventivos y medidas concretas que permitan mejorar la seguridad del pasaje y sus alrededores.

El pedido apunta especialmente a prevenir nuevos hechos y garantizar que vecinos y estudiantes puedan circular por el sector con mayor tranquilidad.