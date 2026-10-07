Historia, quichua y cultura: la apuesta por revalorizar la identidad de la Mesopotamia santiagueña

Raúl Castillo, Norma Sayago y Oscar Alberto Sayago, integrantes de la Red de la Mesopotamia Santiagueña, destacaron en Radio Panorama el trabajo que realizan para rescatar el patrimonio cultural, histórico y productivo de la región y promover una propuesta turística diferencial.

07/10/2026

La riqueza cultural de la Mesopotamia santiagueña será uno de los ejes del 17º Encuentro de la Mesopotamia Santiagueña, que se desarrollará este jueves en el Nodo Tecnológico. En diálogo con Radio Panorama, integrantes de la red organizadora remarcaron la necesidad de poner en valor una identidad que consideran poco conocida incluso por los propios santiagueños.

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“Tratamos de sacar a la luz la riqueza cultural que tiene la Mesopotamia santiagueña, y que muchas veces el propio santiagueño no conoce. Buscamos generar un turismo diferencial en nuestra zona que también trae trabajo”, explicó Raúl Castillo.

En ese sentido, señaló que la iniciativa nació hace siete años y que actualmente cuenta con la participación de las dos universidades, con las que la organización firmó convenios, además de articular con distintos sectores vinculados a la cultura, la producción y el turismo.

Uno de los aspectos que la Red considera centrales es el rescate de la lengua quichua como parte del patrimonio cultural santiagueño. “Hay muchas cosas para sacar a la luz de la Mesopotamia, como la lengua quichua. Trabajamos con ese objetivo. Invitamos a que la gente conozca”, señalaron.

Los integrantes de la red también remarcaron la importancia histórica que tuvo la región del río Salado. “Hace 200 años, la región más importante de la provincia era el río Salado, donde estaba el área económica más importante de la provincia”, recordaron.

El desafío de llevar la identidad al aula

En relación con la preservación del quichua, plantearon que el trabajo debe comenzar desde la educación y generar conciencia entre docentes y estudiantes.

“Hay que empezar en el aula para que el maestro tome conciencia de que el quichua es una lengua y hay que aprenderla”, sostuvo uno de los referentes durante la entrevista.

El 17º Encuentro de la Mesopotamia Santiagueña reunirá a más de 100 expositores y unos 50 stands, con la participación de bibliotecas, escritores, artistas, grupos de teatro, academias de danzas, productores, artesanos y representantes de instituciones vinculadas a la cultura y la producción.

La propuesta también apunta a mostrar una mirada diferente sobre el turismo santiagueño, sustentada en la historia, la geografía particular de la región, el bilingüismo y las expresiones de la religiosidad popular.

Además, durante la jornada se desarrollará la campaña “Bigotes Blancos”, impulsada por la Fundación Banco de Alimentos Santiago del Estero, por lo que se invitó a los asistentes a colaborar con la donación de un litro de leche larga vida.