Brutalidad extrema: combatientes usan sus vehículos para eliminar a rebeldes hutíes en la costa de Yemen

Videos. Batalla sin tregua por el control del estrecho de Bab el-Mandeb. Grupos tribales que defienden al gobierno regular yemení muestra cómo retoman la zona del crucial paso marítimo.

07/10/2026

Un video publicado por grupos tribales que defienden a las fuerzas gubernamentales en Yemen los mostró atropellando a combatientes opositores con vehículos blindados mientras recapturaban zonas alrededor del vital estrecho de Bab el-Mandeb de manos de los hutíes respaldados por Irán, en una nueva y mortífera fase de la guerra que asola el fragmentado país.

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Los videos permitieron vislumbrar las brutales etapas finales de una batalla campal por el control del territorio cercano al estrecho que los hutíes habían capturado el mes pasado. El avance de los hutíes causó conmoción en el mercado petrolero e impulsó al alza los precios de la gasolina y el diésel en todo el mundo.

Los videos, verificados por la agencia de noticias Reuters y grabados desde el interior de los vehículos blindados, los muestran atropellando a combatientes. Algunos estaban armados y otros caminaban o corrían. Sin embargo, otros estaban desarmados y algunos se encontraban sentados, tumbados o agachados en la orilla arenosa, sin hacer ningún intento por esquivar el vehículo que se aproximaba mientras eran arrollados.

Reuters confirmó la ubicación de los videos, que mostraban la costa y las montañas, coincidiendo con las imágenes satelitales y los mapas topográficos de la zona.

El gobierno yemení verificó la fecha en que se filmaron los videos y afirmó que sus fuerzas habían retomado el control de la costa alrededor del estrecho de Bab el-Mandeb el lunes.

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Se ha confirmado que los hombres que conducían los vehículos pertenecen a las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudita.

Las imágenes verificadas publicadas el lunes por la Brigada de los Gigantes del Sur, afín al gobierno, muestran a sus combatientes en el mismo lugar y con el mismo tipo de vehículos.

Los hombres avistados en el terreno fueron identificados como hutíes gracias a los informes de enfrentamientos entre ambos grupos en la zona, que hasta el 5 de octubre estuvo bajo el control de las fuerzas hutíes.

Un comunicado de los hutíes denunció los videos como prueba de crímenes de guerra, afirmando que mostraban “la verdadera naturaleza del régimen saudí y las fuerzas que ha movilizado de facciones extremistas”.

La coalición liderada por Arabia Saudita que apoya a las fuerzas gubernamentales en Yemen no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los videos ni sobre las acusaciones de crímenes de guerra por parte de los hutíes.

Un portavoz de la Brigada de los Gigantes, la principal fuerza del gobierno yemení involucrada en los combates de Bab el-Mandeb esta semana, no hizo comentarios de inmediato en respuesta a una solicitud de Reuters.

Las Fuerzas Escudo de la Patria, una formación importante dentro de la coalición militar del gobierno yemení, tampoco hicieron comentarios directos sobre los videos, pero emitieron una directiva el martes en la que instaban a las tropas a tratar bien a los prisioneros y a respetar las normas religiosas, éticas y legales.

Organizaciones de derechos humanos han acusado previamente a los hutíes de crímenes de guerra, incluidos ataques con francotiradores y bombardeos contra objetivos civiles, confiscación de ayuda humanitaria, abusos contra prisioneros y el uso de niños soldados. El grupo lo ha negado.

Por último, según informó la agencia de noticias AFP, la reanudación de los combates entre los hutíes y el gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudita, obligó a más de 200.000 personas a abandonar sus hogares.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) contabilizó 201.217 desplazados desde el inicio de los enfrentamientos, de los cuales 197.755 huyeron desde principios de septiembre.