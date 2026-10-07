Tenis de Mesa: santiagueños se destacaron en el Challenger Senior disputado en Jujuy

La delegación provincial consiguió podios y títulos en distintas categorías durante la competencia desarrollada en El Carmen. Luciana Fochi y Emilio Sialle estuvieron entre los campeones santiagueños.

07/10/2026

Representantes de Santiago del Estero tuvieron una destacada actuación en el Torneo Challenger Senior de Tenis de Mesa, que se disputó durante los días 2, 3 y 4 de octubre en la ciudad de El Carmen, Jujuy.

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La delegación santiagueña, acompañada por la Asociación Norte de Tenis de Mesa, estuvo integrada por Emilio Sialle, Luciana Fochi, Ricardo Acosta y Valeria Gerez, quienes compitieron en diferentes categorías individuales y de dobles.

Entre los principales resultados, Ricardo Acosta y Emilio Sialle consiguieron el tercer puesto en Dobles Masculino +24, mientras que Luciana Fochi y Ricardo Acosta alcanzaron también la tercera posición en Dobles Mixto +50.

En individuales, Luciana Fochi se consagró campeona de la Llave B +40 y además obtuvo el tercer puesto en la categoría +50, completando una destacada participación.

Por su parte, Emilio Sialle fue campeón de la Llave B +30 y también compitió en la categoría +40, donde logró avanzar en la Llave A.

Ricardo Acosta participó en las divisiones +40 y +50, llegando a competir en las instancias de Llave A, mientras que Valeria Gerez sumó experiencia en la categoría +30 y en la Llave B +40.

La competencia reunió a jugadores y jugadoras de distintas provincias y categorías Senior, en un certamen que permitió a los representantes santiagueños continuar sumando rodaje y experiencia en el circuito regional.

Desde la disciplina destacaron además el trabajo que desarrolla la Asociación Norte de Tenis de Mesa en el acompañamiento y preparación de los deportistas que representan a la provincia en diferentes competencias.

Una disciplina abierta a todas las edades

El tenis de mesa santiagueño continúa promoviendo la incorporación de nuevos jugadores, tanto para la práctica recreativa como competitiva.

Los entrenamientos se desarrollan en el Polideportivo Provincial de la ciudad Capital, donde personas de diferentes edades pueden iniciarse, entrenarse y sumarse a una disciplina que continúa creciendo en Santiago del Estero.