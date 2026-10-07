El mundo se rindió ante Messi: así reflejó la prensa internacional su despedida de la Selección

La última función del capitán argentino con la Albiceleste recorrió las portadas de los principales medios internacionales. Desde Italia hasta Inglaterra, la prensa destacó el final de una era que marcó al fútbol mundial.

07/10/2026

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina trascendió las fronteras. Después de 21 años y 208 partidos internacionales, el último encuentro del capitán con la camiseta albiceleste generó una enorme repercusión en medios de todo el mundo.

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Las imágenes del Monumental colmado por unas 85.000 personas, el gol del rosarino, la emoción y el cierre de una carrera histórica ocuparon espacios centrales en diarios deportivos y generalistas de Europa y Sudamérica.

En Italia, La Gazzetta dello Sport recurrió al tango para describir la jornada y recordó la célebre definición de Enrique Santos Discépolo sobre ese género como “un pensamiento triste que se baila”.

El periódico describió la última presentación de Messi como un baile final junto al pueblo argentino y cerró su cobertura con una frase contundente: “¡Larga vida al Rey Messi!”.

También hizo referencia al componente personal de la jornada y recordó que fue el primer encuentro de Messi con la Selección luego del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido en agosto.

En España, AS eligió el título “Inolvidable Messi” y repasó el extenso recorrido del rosarino, desde sus comienzos hasta convertirse en campeón con Argentina y conquistar los principales títulos internacionales.

Marca, por su parte, calificó la noche como “la despedida de todos los tiempos” y puso el foco en las lágrimas y la emoción que atravesaron al estadio, especialmente durante la interpretación del Himno Nacional.

Desde Francia, L'Équipe remarcó que Messi pudo disfrutar su última presentación y destacó la magnitud de una trayectoria que terminó con 208 encuentros internacionales.

La repercusión también fue fuerte en Brasil. Globoesporte tituló “Fin de una era” y destacó el penal convertido por el capitán argentino en su último partido.

El medio brasileño consideró que aquel 6 de octubre de 2026 quedó marcado como el cierre oficial de una historia extraordinaria y ubicó a Messi entre las máximas figuras de todos los tiempos del fútbol argentino.

En Barcelona, Sport resaltó que la despedida tuvo prácticamente todos los ingredientes soñados: victoria, gol y dos asistencias. El diario definió aquella actuación como el cierre de una historia destinada a permanecer para siempre.

La magnitud del acontecimiento también trascendió las páginas deportivas. El País, de España, destacó que Messi consiguió transformar en realidad prácticamente todos los desafíos que enfrentó con la camiseta argentina, conquistando títulos y quebrando récords.

Desde Inglaterra, The Guardian consideró que el resultado del encuentro pasó a un segundo plano frente al significado de la despedida y planteó el enorme interrogante que se abre para la Albiceleste después de su capitán: cómo reemplazar a una figura irrepetible.

Así, mientras el Monumental despedía a Messi entre lágrimas y ovaciones, buena parte del mundo también detenía su agenda deportiva para observar el final de una era. La última noche de Lionel Messi con la Selección Argentina no fue solamente una despedida: se convirtió en un acontecimiento global.