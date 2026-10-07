El emotivo posteo de Messi en Instagram tras su despedida: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”

Un día después de disputar su último partido con Argentina, Lionel Messi compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, donde repasó su camino con la Albiceleste y agradeció a su familia, compañeros, entrenadores y a Diego Maradona.

07/10/2026

Apenas un día después de su despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para expresar las sensaciones que le dejó el cierre de su historia con la camiseta albiceleste.

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A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el capitán argentino compartió un extenso y emotivo mensaje en el que reconoció que ya comienza a extrañar vestir los colores del seleccionado.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi al comienzo del posteo.

El rosarino hizo un balance de todo lo vivido durante su extensa trayectoria con Argentina y reconoció que el recorrido tuvo momentos inolvidables, pero también etapas difíciles.

“Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, expresó.

Messi también admitió que le resultaba imposible resumir tantos años de emociones en una sola publicación. “Me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”, señaló.

El agradecimiento a su familia

Uno de los principales reconocimientos estuvo dirigido a su familia, a la que Messi consideró fundamental durante todo su camino con la Selección.

“Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba”, manifestó.

También agradeció a sus amigos, compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos que fueron parte de las diferentes etapas que atravesó con Argentina.

El recuerdo de Diego Maradona

Entre los nombres propios que aparecieron en el posteo estuvo Diego Armando Maradona, a quien Messi recordó con palabras cargadas de emoción.

“No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”, escribió.

El capitán argentino también agradeció a los clubes en los que desarrolló su carrera, destacando que siempre respetaron su compromiso con la Selección y le permitieron estar disponible cuando le tocaba defender la camiseta albiceleste.

Además, reservó un párrafo para su fe: “Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá”.

Finalmente, Messi cerró su publicación en Instagram con un mensaje destinado a quienes lo acompañaron durante todos estos años.

“Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó.

De esta manera, después de la despedida dentro de la cancha, Messi volvió a ponerle palabras al adiós desde sus redes sociales, con un mensaje atravesado por la nostalgia, el agradecimiento y el cariño hacia quienes formaron parte de su historia con la Selección Argentina.