Cristiano Ronaldo también se hizo eco de la despedida de Messi: el mensaje que le dejó al argentino

El portugués comentó la publicación que Lionel Messi realizó en Instagram tras su último partido con la Selección Argentina. “Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina”, escribió.

07/10/2026

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue generando repercusiones en todo el mundo. Esta vez, quien se sumó a los mensajes para el capitán albiceleste fue Cristiano Ronaldo, una de las grandes figuras que compartió época y protagonismo con el rosarino durante más de dos décadas.

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El portugués reaccionó al emotivo posteo que Messi publicó este miércoles en su cuenta de Instagram, donde expresó sus sensaciones luego de disputar su último partido con la camiseta celeste y blanca.

En la publicación, el argentino repasó parte de su camino con la Selección, agradeció a su familia, compañeros, entrenadores y recordó también a Diego Maradona.

Entre los miles de comentarios que recibió el posteo apareció el de Cristiano Ronaldo, quien le dedicó unas palabras de reconocimiento.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el futbolista portugués.

El gesto no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, debido a la enorme dimensión que tuvieron ambos jugadores en la historia reciente del fútbol.

Durante años, Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaron una de las rivalidades deportivas más importantes de todos los tiempos, especialmente durante sus etapas en Barcelona y Real Madrid, aunque en reiteradas oportunidades ambos expresaron respeto mutuo fuera del campo de juego.

El mensaje del portugués llegó minutos después de que Messi compartiera su descargo tras la despedida, en el que aseguró: “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca”.

De esta manera, Cristiano Ronaldo también se sumó a los homenajes por el cierre de la etapa de Messi con Argentina, dejando uno de los comentarios que más repercusión generó en la publicación del capitán argentino.