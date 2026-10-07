El gobernador Elías Suárez participó de la apertura del Congreso CREA Chaco Santiagueño 2026

Durante el acto, el mandatario ratificó el compromiso firme de la provincia de Santiago del Estero de acompañar permanentemente al sector productivo para generar mayores oportunidades de desarrollo e ingresos genuinos.

07/10/2026

Bajo el lema "Conectarnos para potenciar la región", el gobernador Elías Suárez participó este miércoles de la ceremonia de apertura de la primera jornada del Congreso CREA Región Chaco Santiagueño 2026, que se desarrollará hasta este jueves 8 de octubre en el Centro de Convenciones Fórum, bajo el lema "Conectarnos para potenciar la región".

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Durante el acto, el mandatario ratificó el compromiso firme de la provincia de Santiago del Estero de acompañar permanentemente al sector productivo para generar mayores oportunidades de desarrollo e ingresos genuinos. En ese marco, ponderó el trabajo articulado que se realiza a través del equipo del Ministerio de la Producción.

“El Estado tiene una parte fundamental en garantizar la logística y la infraestructura necesarias, por eso entendemos la trascendencia estratégica de trabajar de manera conjunta con el sector privado para consolidar la industrialización de la materia prima en el interior provincial”, expresó Suárez.

Asimismo, resaltó las políticas públicas implementadas para acompañar al sector ganadero y agroindustrial, mencionando el rol de las Agencias de Desarrollo en el territorio para brindar capacitación, profesionalización técnica y propuestas de valor agregado en origen, como así también la vigencia de la Ley de Promoción Industrial Provincial, herramienta clave con 20 años de aplicación en el incentivo al desarrollo industrial.

El encuentro contó con la participación de autoridades del Movimiento CREA, entre ellas el presidente de la entidad, Fernando de Nevares; el director ejecutivo Marcos Uribelarrea; el consultivo CREA CHS, Juan Pablo Miretti; el presidente de CREA Tintina, Gastón Irigoyen; los vocales Daniel Leiva, Álvaro Tomas y Diego Falivene; el coordinador Diego Figueroa, y el tesorero Juan de Hagen.

Asimismo, estuvieron presentes delegaciones y autoridades de provincias vecinas, como el secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro; el subsecretario de Producción de Formosa, Lucas Rodríguez; el director de Registro y Fiscalización, Nazareno García; y Wilson Dutra, ratificando la dimensión regional del congreso.

Al cierre de la jornada inaugural, tanto autoridades provinciales como referentes de la entidad que cuenta con más de 60 años de trayectoria, coincidieron en destacar la articulación público-privada como el motor indispensable para consolidar el crecimiento económico y productivo de la región.