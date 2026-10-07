River recuperó un jugador clave y Ponzio suma una opción clave para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto

En ese escenario, recuperar futbolistas será fundamental para Ponzio, que necesitará administrar cargas y variantes durante una seguidilla en la que River tendrá poco margen para dejar puntos en el camino.

07/10/2026

River recibió una buena noticia de cara al duelo ante Estudiantes de Río Cuarto: Aníbal Moreno recibió el alta médica y quedó nuevamente a disposición de Leonardo Ponzio.

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El volante de 27 años dejó atrás los problemas derivados de una discopatía lumbar, lesión que lo mantuvo fuera de actividad durante 45 días. A pesar de ese prolongado período de recuperación, el calendario del Millonario hizo que solamente se perdiera cuatro partidos.

Con Moreno nuevamente disponible, Ponzio deberá resolver una de las principales dudas del mediocampo: quién será el volante central titular.

Durante la ausencia del catamarqueño, Fausto Vera tuvo buenas actuaciones y logró afirmarse como mediocampista posicional, especialmente en los encuentros frente a Banfield e Independiente Rivadavia.

Moreno, por su parte, había sido uno de los futbolistas más destacados de River durante buena parte del semestre anterior, aunque cerró el ciclo de Eduardo Coudet con algunas actuaciones irregulares.

A priori, el jugador recientemente recuperado arrancaría el compromiso del sábado desde el banco de suplentes, mientras continúa recuperando ritmo futbolístico.

Thiago Almada, el único que falta

La recuperación de Moreno se suma al buen estado físico de Tobías Andrada, por lo que actualmente la principal ausencia del plantel es Thiago Almada.

El mediocampista todavía se recupera de un desgarro que ya lo dejó afuera del partido frente a Huracán y podría estar nuevamente disponible durante la próxima semana.

River afrontará además un tramo decisivo del calendario. Luego de la postergación del encuentro ante Sarmiento, el conjunto de Núñez tendrá que disputar seis partidos en aproximadamente un mes.

Con el equipo eliminado de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, todos los esfuerzos estarán puestos en el torneo local y en conseguir uno de los objetivos centrales del cierre de temporada: clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

En ese escenario, recuperar futbolistas será fundamental para Ponzio, que necesitará administrar cargas y variantes durante una seguidilla en la que River tendrá poco margen para dejar puntos en el camino.