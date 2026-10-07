Murió Piero, la voz inolvidable de “Para el pueblo lo que es del pueblo” y “Mi viejo”

El reconocido cantautor argentino falleció a los 81 años. Fue una de las voces más populares de la canción social y dejó una obra marcada por la sensibilidad, el compromiso y la memoria.

07/10/2026

Murió Piero De Benedictis, una de las voces más reconocidas de la música popular argentina. El cantautor tenía 81 años y dejó una extensa trayectoria atravesada por canciones que se convirtieron en clásicos de varias generaciones, como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Coplas de mi país” y “Llegando, llegaste”. La noticia fue confirmada este miércoles y rápidamente generó repercusión en el mundo de la música.

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Nacido el 19 de abril de 1945 en Galípoli, Italia, Piero llegó a la Argentina cuando tenía apenas tres años y creció en el país. Su debut televisivo se produjo en 1964, cuando comenzó interpretando canciones melódicas italianas. Cuatro años más tarde conoció al escritor y periodista José Tcherkaski, con quien formó una de las duplas creativas más importantes de la canción popular argentina.

“Mi viejo”, la canción que trascendió generaciones

Uno de los grandes puntos de inflexión en su carrera llegó en 1969 con “Mi viejo”, canción cuya letra pertenece a José Tcherkaski y cuya música fue compuesta por Piero. El tema se convirtió rápidamente en un éxito y con el paso de los años trascendió las fronteras argentinas.

La canción fue incluida en el álbum Mi viejo y se transformó en uno de los temas más reconocibles del artista. Según la Fundación Konex, llegó a ser grabada en más de 500 versiones, mientras que otros registros sobre la obra señalan su enorme difusión internacional.

La relación artística entre ambos se extendió durante décadas. En una entrevista reciente, Tcherkaski destacó la importancia de aquella sociedad creativa y explicó que el repertorio que construyeron juntos llegó a tener difusión en numerosos países. “Mi viejo”, en particular, adquirió una dimensión que ninguno de los dos había imaginado al momento de crearla.

Un símbolo de la canción de protesta

Durante la década del 70, Piero profundizó su perfil de cantautor comprometido con la realidad social. Los discos Coplas de mi país y Para el pueblo lo que es del pueblo lo posicionaron como una de las principales voces de la canción de protesta en la Argentina.

Temas como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Que se vayan ellos”, “Los americanos” y “Las cosas que pasan” reflejaron el clima político y social de aquellos años y se convirtieron en canciones emblemáticas de las luchas sociales.

Su obra quedó marcada por la persecución política durante la última dictadura militar. Piero debió exiliarse en 1976, luego del hostigamiento y un intento de secuestro, y pasó parte de esos años fuera del país. Regresó a la Argentina a comienzos de los 80, en un contexto de apertura democrática, y retomó una carrera que volvería a tener una fuerte llegada popular.

Ya durante la democracia, su repertorio incorporó nuevas canciones y una mirada vinculada con la paz, la sensibilidad y el vínculo humano. Entre ellas se destacó “Soy pan, soy paz, soy más”, que también alcanzó una enorme repercusión en la voz de Mercedes Sosa.

Una carrera de más de seis décadas

A lo largo de su trayectoria, Piero editó más de 25 discos, realizó miles de conciertos y recibió distintos reconocimientos. La Fundación Konex lo distinguió con el Diploma al Mérito en 1985 como baladista y destacó sus más de 4.000 presentaciones a lo largo de su carrera.

También recibió importantes reconocimientos internacionales: fue incorporado al Latin Grammy Hall of Fame y recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical por su trayectoria.

Su vínculo con América Latina fue especialmente fuerte. Piero desarrolló buena parte de su carrera fuera de la Argentina y mantuvo una relación muy cercana con países como Colombia, donde incluso recibió la nacionalidad en 1996 y desarrolló distintas iniciativas vinculadas con la música y causas sociales.

Sus últimos días

En los últimos días, el músico había atravesado complicaciones de salud. A fines de septiembre se informó que había sido internado en Ecuador por una afección respiratoria, situación que obligó a suspender presentaciones que tenía previstas en ese país. Su entorno había señalado que permanecía bajo observación médica.

Finalmente, este miércoles 7 de octubre de 2026 se conoció la noticia de su muerte, a los 81 años. Su partida deja atrás una obra que combinó canciones de amor, ternura, compromiso social y memoria, y una voz que acompañó a varias generaciones de argentinos y latinoamericanos.