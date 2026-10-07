Qué eliminar del celular para optimizar su rendimiento en Argentina

La creciente dependencia de los dispositivos móviles en Argentina ha llevado a que en 2020, el 97% de los argentinos posean un teléfono inteligente. Saber qué eliminar de la memoria de tu celular puede mejorar su rendimiento sin comprometer tus datos importantes.

07/10/2026

En Argentina, el uso de celulares ha alcanzado cifras impresionantes, con un 97% de la población utilizando teléfonos inteligentes en 2020. Sin embargo, a medida que acumulamos aplicaciones, fotos y archivos, es común que nuestros dispositivos se vuelvan lentos y poco eficientes. ¿Qué borrar del celular sin romper nada? Aquí te damos algunas claves para optimizar tu celular.

Una de las primeras cosas a considerar son las aplicaciones que no usas. Muchas veces, descargamos apps que terminamos ignorando, y aunque ocupen poco espacio, pueden consumir recursos en segundo plano. Realiza una revisión periódica y desinstala aquellas que no hayas utilizado en los últimos meses.

Otro aspecto importante son los archivos temporales. Estos archivos, como cachés de aplicaciones o datos de navegación, pueden ocupar un espacio considerable. La mayoría de los smartphones cuentan con herramientas que permiten limpiar esta memoria de forma sencilla y rápida, así que no dudes en utilizarlas.

No olvides revisar también tus fotos y videos. Con la capacidad de las cámaras modernas, es fácil acumular miles de imágenes. Considera respaldar tus archivos en la nube o en un disco externo y elimina aquellos que no sean necesarios. Esto no solo libera espacio, sino que también mejora la organización de tu galería.

Los mensajes y archivos multimedia en aplicaciones de mensajería son otro punto a considerar. A menudo, compartimos memes, videos y fotos que terminan ocupando espacio en la memoria de nuestro celular. Revisa y elimina conversaciones antiguas o archivos innecesarios para liberar espacio.

Por último, es recomendable vaciar el historial de navegación de vez en cuando. Aunque esto no impacte directamente en la velocidad del dispositivo, sí ayuda a mantener tu privacidad y a que las aplicaciones de navegación funcionen de manera óptima.

Recuerda que mantener tu celular en buen estado no solo mejora su rendimiento, sino que también prolonga su vida útil. Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de un dispositivo más ágil y eficiente.