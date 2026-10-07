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VIDEO | Dos motochorros asaltaron a una mujer en la puerta de su casa en el barrio 750 Viviendas

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 16. El acompañante de la moto le sustrajo varias pertenencias a la víctima y ambos escaparon rápidamente del lugar.

07/10/2026

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por una cámara de seguridad en el barrio 750 Viviendas, un sector ubicado al sur de la ciudad Capital.

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En las imágenes se observa a dos personas a bordo de una motocicleta que se acercan hasta la víctima. El acompañante desciende del rodado y le sustrae sus pertenencias. Luego, vuelve a subir a la moto y ambos emprenden la marcha para darse a la fuga.

Según relató un familiar, a la mujer le robaron el celular, DNI, tarjetas, documentación de su moto y perfumes que comercializa, entre otras pertenencias.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Comunitaria N° 51, dependencia que interviene en el hecho.

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