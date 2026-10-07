Caputo viajará a Tailandia y buscará destrabar con el FMI un desembolso de US$900 millones

El ministro de Economía participará de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok. El Gobierno buscará avanzar en la tercera revisión del acuerdo y espera concretar un encuentro con Kristalina Georgieva.

07/10/2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará este fin de semana a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en medio de las negociaciones para completar la tercera revisión del programa vigente con la Argentina.

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El encuentro internacional se desarrollará entre el 12 y el 18 de octubre y tendrá entre sus principales focos para la delegación argentina la posibilidad de avanzar en las conversaciones que podrían habilitar un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones. Las fechas de las reuniones fueron confirmadas oficialmente por el FMI.

Una de las expectativas del viaje está puesta en un posible encuentro entre Caputo y la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva. La reunión bilateral todavía no fue confirmada oficialmente, ya que la agenda continúa en elaboración, aunque ambos coincidirán durante las actividades previstas en Bangkok.

La comitiva argentina estará integrada también por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros funcionarios. Caputo participará de reuniones de los distintos comités y del plenario de gobernadores.

La tercera revisión todavía sigue abierta

El viaje se producirá pocos días después de la misión técnica que el Fondo realizó en Buenos Aires entre el 21 y el 29 de septiembre, encabezada por la jefa de misión para la Argentina, Joyce Wong.

Tras esos encuentros, el organismo confirmó que las conversaciones con las autoridades argentinas continuaban con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel técnico (staff-level agreement) para completar la tercera revisión.

La evaluación incluye aspectos centrales del programa económico, entre ellos el desempeño de las cuentas fiscales y la acumulación de reservas internacionales. El FMI también indicó que el impacto de la evolución de la actividad sobre la recaudación y las metas fiscales forma parte de las conversaciones en curso.

Según los datos consignados por TN, el acuerdo contempla para 2026 una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI, mientras que durante los primeros ocho meses del año el resultado primario acumuló alrededor de 1,1% del PBI.

En paralelo, el Banco Central compró más de US$14.000 millones durante 2026, un dato que aparece como uno de los puntos relevantes dentro de la evaluación de las reservas.

Qué falta para que llegue el desembolso

La eventual aprobación de la tercera revisión permitiría avanzar hacia un desembolso cercano a los US$900 millones, aunque el giro de los fondos no es automático.

Primero, los equipos del Gobierno y del FMI deben alcanzar el acuerdo técnico. Posteriormente, el organismo elabora la documentación correspondiente y el proceso debe llegar al Directorio Ejecutivo del Fondo, encargado de aprobar formalmente la revisión.

Recién después de esa instancia quedaría habilitado el desembolso previsto. Por eso, el viaje de Caputo a Bangkok aparece como una nueva oportunidad para avanzar en los puntos que todavía permanecen pendientes entre la Argentina y el organismo internacional.