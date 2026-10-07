Condenaron a 9 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una menor

El acusado fue condenado en el marco de un juicio abreviado. Según la investigación fiscal, habría aprovechado los momentos en que quedaba a cargo de un taller para ingresar al domicilio familiar y cometer los abusos.

07/10/2026

Un hombre fue condenado a nueve años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una menor de edad, en el marco de un juicio abreviado realizado en Santiago del Estero.

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La investigación se inició en mayo de 2025, a partir de la denuncia realizada por el padre de la víctima. Según consta en la causa, el hombre acusado trabajaba en un taller de chapa y pintura ubicado en el domicilio familiar.

De acuerdo con la investigación llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, el acusado habría aprovechado las ocasiones en las que quedaba a cargo del taller mientras el padre de la menor se retiraba para realizar tareas vinculadas con la administración del negocio.

En esas circunstancias, siempre según la acusación fiscal, el hombre ingresaba al domicilio y sometía sexualmente a la menor.

La causa estuvo a cargo de la fiscal Carolina Azar, de la Circunscripción Banda.

Finalmente, durante el juicio abreviado, el juez Pío Vidal resolvió condenar al acusado a la pena de nueve años de prisión por el delito atribuido.