El Gobierno de la Provincia realiza un estudio integral de caminos rurales para garantizar la conectividad vial ante eventos climáticos

La Provincia puso en marcha un estudio integral de la red vial terciaria para detectar los sectores más vulnerables, priorizar futuras obras y garantizar la conectividad de las comunidades rurales ante eventuales lluvias intensas.

07/10/2026

El Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero suscribe un Protocolo Específico de Asistencia Técnica con el Consejo Profesional de Ingeniería y Afines para ejecutar un estudio integral de la red vial terciaria provincial. La medida, instruida por el gobernador Elías Suárez, integra una estrategia de prevención ante los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño durante el período 2026-2027, el cual puede ocasionar lluvias intensas y afectar severamente la transitabilidad en zonas rurales.

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El acuerdo se suscribe el 25 de agosto por el jefe de Gabinete de Ministros, Dr. Víctor Araujo; el ministro de Obras, Servicios Públicos y Agua, Arq. Aldo René Hid; el secretario ejecutivo del Consejo Económico Social, Dr. Miguel Ángel Mandrille; y el Ing. Agr. Mario Hugo Mondino, en representación del Consejo Profesional. La ejecución de las tareas técnicas territoriales está a cargo del Centro de Ingenieros Civiles de Santiago del Estero, en el marco del Convenio de Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas firmado previamente el 6 de julio.

El objetivo central de la iniciativa es continuar con el análisis del estado real de los caminos vecinales que conectan a las comunidades rurales con los servicios esenciales. Este diagnóstico permite planificar intervenciones a tiempo y generar protocolos de asistencia que garantizan el acceso continuo ante posibles emergencias.

El trabajo de campo y análisis técnico cuenta con un plazo de ejecución de 10 meses, estipulando la entrega de informes parciales de avance cada 60 días. Como resultado de este relevamiento exhaustivo, la provincia obtiene un mapa actualizado de la red de caminos terciarios, una clasificación detallada de su estado segmentada por regiones y departamentos, y un plan de priorización para obras viales futuras. Esta información técnica resulta vital para definir dónde es prioritario intervenir primero.

La coordinación general de estas acciones es llevada adelante por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, trabajando de manera conjunta con el ingeniero civil Facundo Moya Cocco, designado por el Consejo Profesional.