Callejero Fino salió de la cárcel y cumplirá prisión domiciliaria: “Estoy tranquilo, confiando en la Justicia”

El cantante de RKT dejó el penal donde permanecía detenido desde el 30 de agosto por una causa vinculada a la portación ilegal de un arma. Al salir, habló de las amenazas que recibió durante su detención y adelantó que volverá a la música.

07/10/2026

Callejero Fino dejó este miércoles el penal donde permanecía detenido desde el 30 de agosto y continuará el proceso bajo prisión preventiva domiciliaria en su vivienda de Pilar. El músico fue beneficiado con una morigeración de la medida luego de que la Justicia evaluara su situación procesal y las amenazas que había denunciado durante la investigación.

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Apenas salió del establecimiento, el cantante, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, habló con la prensa junto a su abogado Diego Storto. “Estoy tranquilo, confiando en la Justicia y en mi abogado”, expresó ante la cronista de El Diario de Mariana, de América.

Consultado por las amenazas que aseguró haber recibido durante su tiempo en prisión, el artista fue breve: “Lo que tenía que declarar, ya lo declaré”. También evitó referirse en profundidad al arma que fue encontrada en la camioneta en la que circulaba y señaló: “Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado”.

Por qué estaba detenido Callejero Fino

La causa se inició el 30 de agosto, cuando el músico fue interceptado durante un control vehicular en Villa La Ñata, partido de Tigre. Los efectivos detectaron que circulaba en una Volkswagen Amarok sin las chapas patente y, durante la requisa, encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida y 12 municiones.

En un primer momento, la investigación había sido encuadrada como tenencia ilegal de arma de guerra, pero posteriormente el fiscal Cosme Iribarren agravó la acusación a portación ilegal de arma de guerra. A fines de septiembre, la Justicia había dispuesto su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga.

La situación procesal tuvo un cambio el pasado 2 de octubre, cuando la Justicia resolvió otorgarle la prisión domiciliaria y modificó la calificación a portación ilegal de arma de guerra atenuada. La medida contempla monitoreo electrónico y controles mientras continúa la investigación.

Las amenazas que denunció

Uno de los elementos que fueron considerados por la Justicia fue el relato de Callejero Fino, quien sostuvo que llevaba el arma por temor a las amenazas, hostigamientos y agresiones que, según denunció, había recibido de su exmánager Carlos Mauricio “Mauri” Fernández.

A mediados de septiembre, Fernández fue detenido en un country de Escobar luego de la denuncia presentada por el cantante. La investigación quedó en manos de la UFI de Benavídez.

La resolución que otorgó la prisión domiciliaria también tuvo en cuenta el arraigo familiar del músico. Sin embargo, la Justicia mantuvo la prisión preventiva y estableció que deberá cumplirla en su domicilio, debido a que todavía considera que existen riesgos procesales.

Además, la resolución judicial señaló como antecedente una condena previa de 7 años y 6 meses de prisión por robo doblemente agravado, un elemento que había sido considerado al momento de evaluar el riesgo de fuga.

Su regreso a la música

Después de pasar más de un mes detenido, Callejero Fino también habló de lo que viene para su carrera. Al ser consultado sobre sus próximos pasos, adelantó que tiene previsto volver a la música y lanzar nuevas canciones.

Antes de retirarse, también tuvo unas palabras para Lionel Messi, luego de la despedida del futbolista de la Selección argentina. “Qué lástima que se nos va. Lo vamos a extrañar. Messi, te amamos”, expresó.

Así, el referente del RKT dejó el penal después de más de un mes, aunque continuará privado de su libertad bajo la modalidad domiciliaria mientras avanza la causa judicial en su contra.