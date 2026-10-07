Tiene 17 años, sueña con volver a caminar y necesita prótesis: lanzaron una campaña para ayudarlo

El joven está próximo a cumplir 18 años y atraviesa un proceso de rehabilitación. Su familia, amigos y vecinos impulsan una colecta para conseguir las prótesis que le permitirán ponerse de pie, volver a caminar y avanzar hacia una vida con mayor autonomía.

07/10/2026

Familiares, amigos y vecinos llevan adelante una campaña solidaria para ayudar a David Reinoso, un joven de 17 años que necesita acceder a prótesis para volver a caminar y continuar con su proceso de rehabilitación.

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La iniciativa surgió desde su entorno cercano, con el objetivo de reunir los fondos necesarios para concretar uno de sus mayores sueños antes de cumplir los 18 años, el próximo 13 de noviembre.

Tito Arias, vecino y amigo de la familia, explicó que lo conocen “desde chico” y que eso motivó a iniciar la campaña para ayudarlo a conseguir las prótesis.

“El sueño de él es conseguir sus prótesis para poder caminar y llevar una vida digna”, expresó.

Según relató, el joven comenzó la rehabilitación en Santiago del Estero a principios de este año. A partir de allí se iniciaron distintos trámites para avanzar con su traslado, tratamiento y posteriormente con la posibilidad de obtener las prótesis mediante la obra social.

Sin embargo, ante las demoras, familiares y allegados decidieron poner en marcha una colecta solidaria, que ya lleva cerca de un mes y ha recibido numerosas colaboraciones.

También se realizan colectas presenciales en distintos eventos y actividades organizadas en diferentes localidades y municipios, donde familiares colocan urnas para recibir aportes.

“Quiero seguir estudiando y tener una vida buena”

A pesar de las dificultades, el adolescente mantiene una vida activa. Asiste al colegio, cursa cuarto año, practica deportes, va al gimnasio y disfruta especialmente del fútbol.

“Siempre he podido llevar una vida normal. Hago deporte, tengo amigos y siempre me ha ido bien en todo”, contó.

Su objetivo no termina en volver a caminar. También quiere finalizar la escuela secundaria, continuar estudiando una carrera y construir su propio proyecto de vida.

“Me gustaría poder cumplir todas mis expectativas, seguir estudiando, conseguir una vida buena y, quizás el día de mañana, formar una familia”, expresó.

El joven destacó además que intenta desenvolverse de manera independiente en sus actividades cotidianas, aunque cuenta con el acompañamiento permanente de su madre, especialmente para asistir al colegio.

Un largo proceso después de conseguir las prótesis

La obtención de las prótesis será apenas una primera etapa. Una vez colocadas, deberá atravesar un nuevo período de rehabilitación para aprender nuevamente a caminar y adaptarse a ellas.

Según explicaron desde su entorno, inicialmente se trataría de una prótesis base que le permitirá ponerse de pie y comenzar a desplazarse. Posteriormente, el equipamiento podrá modificarse de acuerdo con su evolución y con las actividades que quiera desarrollar.

Su deseo, incluso, es llegar a correr, andar en bicicleta y continuar haciendo actividad física.

Además, actualmente utiliza bolsas de colostomía y en una etapa posterior podría afrontar una intervención quirúrgica destinada a avanzar en la normalización de esa situación.

Cómo colaborar

Quienes deseen sumarse a la campaña pueden realizar su aporte a través del alias:

jorge.632.saco.mp

Desde su entorno aseguraron que falta poco para alcanzar el objetivo, por lo que cada colaboración puede resultar fundamental para que el joven pueda iniciar una nueva etapa de su vida.