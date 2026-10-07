Este viernes se paga la primera cuota de $800.000 del bono de fin de año a los municipales de la Capital

Los trabajadores de la Municipalidad de la Capital recibirán este viernes 9 de octubre la primera parte del beneficio extraordinario, que alcanzará un total de $2.400.000 y será abonado en tres cuotas.

07/10/2026

Los trabajadores de la Municipalidad de la Capital cobrarán este viernes 9 de octubre la primera cuota del bono extraordinario de fin de año, por un monto de $800.000.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El pago forma parte del esquema anunciado por el gobernador Elías Suárez para los trabajadores de la administración pública y al que adhirió la comuna capitalina. De esta manera, el personal municipal recibirá el beneficio en las mismas condiciones establecidas para el sector público provincial.

El bono contempla un total de $2.400.000 por trabajador, que será acreditado en tres etapas. El cronograma dispuesto establece el pago de una cuota de $800.000 en octubre, otra en noviembre y la última en diciembre.

El cronograma completo

La segunda cuota está prevista para el martes 10 de noviembre, mientras que la tercera y última se abonará el jueves 10 de diciembre.

De esta manera, una vez completado el esquema, los empleados municipales de la Capital habrán recibido los $2.400.000 correspondientes al bono de fin de año.

La Municipalidad de la Capital destacó que la medida se implementará en el marco del equilibrio financiero y una administración ordenada de los recursos municipales, en adhesión al beneficio dispuesto por el Gobierno provincial.