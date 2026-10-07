Luis Ibáñez: “Hoy la Argentina está en una posición ventajosa para avanzar con la causa Malvinas”

El malvinizador santiagueño analizó en Libertad de Opinión el escenario diplomático, económico y geopolítico en torno al reclamo de soberanía. También destacó el trabajo que realizan en Santiago del Estero para mantener viva la causa y recordó el legado de los veteranos.

07/10/2026

El malvinizador Luis Ibáñez analizó la actualidad de la causa Malvinas y sostuvo que la Argentina atraviesa un escenario que, a su entender, ofrece mejores condiciones para fortalecer el reclamo de soberanía por la vía diplomática.

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Durante su participación en Libertad de Opinión, Ibáñez remarcó que la relación con Gran Bretaña debe observarse desde una perspectiva histórica y recordó distintos episodios que marcaron el vínculo entre ambos países, desde las invasiones inglesas hasta la guerra de 1982. Texto pegado

“A una generación se le pidió que ponga el cuerpo por el pasado, por el presente y por el futuro”, expresó al referirse a los veteranos de Malvinas. En ese sentido, sostuvo que existe una deuda permanente de reconocimiento hacia quienes participaron del conflicto y afirmó que, después de la guerra, la estrategia argentina quedó centrada en la recuperación de las islas a través de la diplomacia. Texto pegado

Ibáñez consideró que actualmente existen factores regionales e internacionales que pueden favorecer la posición argentina. Entre ellos mencionó el respaldo de países vecinos y puso especial énfasis en la relación con Chile.

“Es bueno que Argentina y Chile estén juntos en este momento”, señaló, al tiempo que destacó la importancia que adquiere esa coordinación frente a la proyección antártica y la superposición de intereses en la región. Texto pegado

También hizo referencia al escenario europeo y aseguró que la salida del Reino Unido de la Unión Europea modificó parte del esquema diplomático que, según su análisis, históricamente había resultado favorable a Londres.

“Hoy países como España, Italia y otros países de Europa manifiestan su posición a favor de la Argentina”, sostuvo. Además, indicó que los cambios económicos y energéticos también pueden influir en el posicionamiento internacional sobre Malvinas. Texto pegado

En ese sentido, destacó el potencial argentino en materia de gas y petróleo y consideró que las relaciones comerciales con países consumidores de energía pueden convertirse en una herramienta dentro de la estrategia diplomática.

“Como antes jugaban en contra de la Argentina, hoy todos esos intereses van a jugar a favor de la Argentina”, afirmó. Texto pegado

Para Ibáñez, el proceso será necesariamente prolongado y deberá avanzar de manera progresiva: “La diplomacia se va a hacer paso a paso, puede llevar mucho tiempo. Lo que tenemos que considerar es que todos los días Malvinas esté más cerca de Argentina que antes”. Texto pegado

El rol de la economía en el reclamo

Al repasar las décadas posteriores a la guerra, Ibáñez sostuvo que la Argentina mantuvo sus reclamos de soberanía en diferentes ámbitos internacionales, aunque consideró que durante muchos años careció de herramientas económicas suficientes para ejercer otro tipo de presión.

En ese marco, señaló que el desarrollo energético de Vaca Muerta puede modificar ese escenario y mencionó particularmente a las empresas vinculadas con la actividad petrolera.

“Todas las empresas que presten servicio en el rubro del petróleo van a preferir operar en Argentina y no en las islas”, manifestó, y consideró que esa capacidad económica podría convertirse en un elemento relevante frente a proyectos de exploración en el Atlántico Sur. Texto pegado

El trabajo de los malvinizadores en Santiago del Estero

Ibáñez también explicó cómo está conformado el grupo de malvinizadores santiagueños. Señaló que está integrado por veteranos de guerra y ciudadanos que decidieron involucrarse activamente en la difusión de la causa.

Entre ellos mencionó al presidente de la agrupación, el teniente coronel retirado Hugo Quiroga, veterano de Malvinas, además de Rubén Ábalos, Pedro Campos y excombatientes de Santiago del Estero y otras provincias.

“El objetivo nuestro es malvinizar”, resumió. Texto pegado

La organización cuenta con una sede en El Zanjón, donde funciona un museo y una biblioteca dedicada específicamente a la temática Malvinas.

Según explicó Ibáñez, la biblioteca posee alrededor de 250 libros y se encuentra a disposición de la comunidad para actividades destinadas a difundir y profundizar el conocimiento sobre la causa. Texto pegado

Además, trabajan en la creación de una plaza en memoria de los 14 santiagueños fallecidos en la guerra, que llevará el nombre de Julio Saturnino Castillo, a quien Ibáñez destacó por su reconocimiento al valor en combate. Texto pegado

Sobre el proceso diplomático, Ibáñez insistió en que los avances no pueden evaluarse únicamente de manera inmediata.

“No se puede convencer a todos y no se puede convencer a todos al mismo tiempo”, afirmó, y utilizó como ejemplo el proceso histórico de devolución de Hong Kong a China para remarcar que las disputas territoriales pueden demandar décadas de negociaciones. Texto pegado

También se refirió a los vínculos comerciales y logísticos que actualmente mantienen otros países de la región con las islas y sostuvo que esas relaciones no necesariamente invalidan el reclamo argentino de soberanía.

Finalmente, Ibáñez recordó el trato que recibieron los habitantes de las islas durante el conflicto de 1982 y afirmó: “Nosotros ya hemos demostrado cómo vamos a tratar a los isleños: los vamos a tratar como argentinos”.