Fuerte caída de granizo sorprendió durante la noche a vecinos de Real Sayana

El fenómeno se registró en medio de la inestabilidad que afecta a distintos sectores de Santiago del Estero. Según los primeros reportes, las piedras de hielo habrían sido de gran tamaño.

Hoy 02:28

Una fuerte caída de granizo sorprendió durante los minutos de este jueves a los vecinos de Real Sayana, localidad ubicada en el departamento Avellaneda, en medio de las condiciones de inestabilidad que se registran en distintos puntos de Santiago del Estero.

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Según los primeros reportes, el fenómeno estuvo acompañado por la caída de piedras de hielo de importante tamaño, situación que generó preocupación entre los habitantes de la localidad.

Videos registrados por vecinos comenzaron a circular luego de la tormenta y permitieron observar la intensidad de la granizada.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la existencia de personas heridas o daños materiales, aunque se aguarda un relevamiento para determinar las consecuencias del fenómeno.

Además, se intenta establecer si la tormenta y la caída de granizo alcanzaron a otras localidades cercanas de la zona, en un contexto de inestabilidad meteorológica que afecta a diferentes sectores de la provincia.