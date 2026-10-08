Visita de León XIV: una interpelación pastoral y política a la "Nación herida"

En un escenario de fragmentación crónica, decadencia cultural y agobiante resignación social, la presencia misma del Pontífice posee la fuerza testimonial para hacer realidad sus enseñanzas, desarticular la indiferencia y recuperar la perspectiva de un futuro compartido.

Hoy 07:07

Por Juan Bautista González Saborido

Para Infobae

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La inminente visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina no es solo un acontecimiento de trascendencia religiosa; constituye una interpelación pastoral y política a la conciencia colectiva en un momento crítico de nuestra historia. La propia Iglesia local, a través del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, definió recientemente al país como una “nación herida” por la grieta, la pobreza y la intolerancia. En este escenario de fragmentación crónica, decadencia cultural y una agobiante resignación social, la presencia misma del Pontífice posee la fuerza testimonial para hacer realidad sus propias enseñanzas, arrojando una luz decisiva para desarticular la indiferencia y recuperar la perspectiva de un futuro compartido.

Agustín en el siglo XXI: las dos ciudades

Al orientar su mirada hacia la responsabilidad pública, León XIV evocó la célebre visión de San Agustín en La Ciudad de Dios. El Santo Padre recordó que la convivencia humana oscila entre dos fuerzas contrapuestas: la “Ciudad del Hombre”, erigida sobre el orgullo, la ambición desmedida de poder y el amor propio; y la “Ciudad de Dios”, cimentada en el amor al Creador, la justicia, la caridad y la humildad.

En un orden mundial convulsionado por mutaciones geopolíticas, la influencia de corporaciones globales y la aceleración algorítmica, esta distinción recupera una urgencia dramática. La tarea de los creyentes, y de forma muy particular de las dirigencias políticas, educativas y sociales, consiste en impregnar la vida pública con los valores del Reino de Dios para abrir senderos a un verdadero florecimiento humano.

Pero ¿qué significa florecer en tiempos de crisis? León XIV advierte sobre la trampa de la cultura contemporánea, que pretende equiparar falazmente la plenitud del ser humano con la mera acumulación de riqueza material o el ejercicio de una autonomía individual absoluta. Este modelo reduccionista, ligado al consumo desenfrenado y a la comodidad digital, es incapaz de satisfacer las aspiraciones más profundas del alma. Por el contrario, genera agudos vacíos existenciales, soledad extrema y una pérdida generalizada de sentido. Cuando una comunidad se resigna a la búsqueda exclusiva de bienes transitorios, asume la lógica de la “Ciudad del Hombre” y pierde la capacidad de tejer lazos duraderos.

Contra la trampa de la apatía colectiva

El obstáculo más urgente para la reconstrucción argentina es la apatía colectiva. Frente al adormecimiento de una ciudadanía exhausta por crisis recurrentes, el magisterio de León XIV sale al cruce para recordar que la fe cristiana no tolera el repliegue en la pasividad. El Santo Padre subraya que la fe nace de la certeza de la presencia viva del Señor, definiéndola como un “fuego interior” que impulsa a salir de la comodidad del individualismo para formar parte de una comunidad de hermanos.

El individualismo contemporáneo no es una postura inocua; es un hábito que erosiona los lazos sociales y desintegra la pertenencia a una patria común. Como señaló el Papa ante la UNESCO, el hábitat natural del ser humano no es un entorno meramente físico o utilitario, sino un espacio moral y relacional. Desarmar la resignación en la Argentina exige abandonar la comodidad del espectador individualista para reconfigurar el país como un hogar relacional, donde la cercanía comunitaria y la amistad cívica vuelvan a hacer posible el florecimiento colectivo.

Desarmar el lenguaje para habitar el disenso

Un síntoma inequívoco de nuestra decadencia reside en la descalificación sistemática del que piensa diferente. La propuesta del Pontífice exige un cambio radical: el diálogo no es debilidad, sino la máxima expresión de la valentía cívica. La paz y la esperanza se protegen, en primera instancia, a través del lenguaje. Los dirigentes tienen la estricta responsabilidad de frenar la arenga de la división y, fundamentalmente, “desarmar el lenguaje”. Como expresa León XIV en su carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza: “La paz no es ausencia de conflicto: es fuerza mansa que rechaza la violencia”. Inspirados en el lema newmaniano cor ad cor loquitur (“el corazón habla al corazón”), debemos sustituir la agresión por una escucha empática. La firmeza no exige desprecio ni la discrepancia conlleva humillación; el verdadero desafío es habitar el disenso con respeto.

Los vulnerables y la pedagogía de la gracia

Para León XIV, el barómetro definitivo de un país es el lugar que se les otorga a los más vulnerables. Los niños por nacer, los ancianos, los enfermos y los marginados son la prueba de fuego de nuestras afirmaciones sobre la dignidad humana. Los pobres, nos recuerda el Papa, no son una categoría sociológica, sino la “carne de Cristo”. Esta mirada hacia los vulnerables conecta profundamente con la gran literatura humanista: desde la hospitalidad de Monseñor Bienvenido que transforma al convicto Jean Valjean en Los Miserables de Víctor Hugo, hasta la conmovedora certeza de Dostoievski en Crimen y Castigo de que es precisamente en la oscuridad más profunda donde la gracia alcanza a los quebrantados. La Argentina de hoy, atrapada frecuentemente en la lógica del linchamiento y la codicia, necesita redescubrir esa gracia que redime los corazones.

La verdadera reconciliación nacional no surgirá de un pacto burocrático, sino de la compasión compartida y del esfuerzo conjunto por erradicar la pobreza y la exclusión. Para que la Argentina recupere sus horizontes de futuro, se vuelve indispensable una transformación espiritual de la mirada: abandonar la lógica de la confrontación para empezar a ver en el otro a un hermano, reconociendo que allí reside la sagrada imagen de Dios. Solo así pasaremos de la queja estéril a una “esperanza militante”, convirtiendo a cada argentino en un artesano cotidiano de la paz y de la unidad nacional.