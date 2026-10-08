Malvinas y los gobernadores, los salvavidas a los que se aferra Milei

El discurso sobre las islas le permitió al mandatario mejorar su popularidad digital. No obstante, hay una percepción de que los últimos meses del año serían duros en lo económico.

Hoy 07:21

Por Walter Schmidt

Para Clarín

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La cuestión Malvinas, tal como se define al reclamo por la soberanía de las islas en términos diplomáticos, se ha convertido en el salvavidas del gobierno de Javier Milei, abocado a conseguir a como de lugar la suspensión de las PASO, para evitar que la oposición peronista se arme detrás de una propuesta con chances.

Desde que la Casa Rosada constató que mejoraba la imagen presidencial que viene cayendo desde hace meses, no hay semana en la que no haya un anuncio referente a las islas.

Este miércoles confirmó que la semana próxima reclamará ante un tribunal internacional en contra del Reino Unido para que le pida que cese la actividad hidrocarburífera en el Atlántico Sur. Y la semana que viene el Gobierno buscará replicar la presentación. Y si hay una respuesta desde Londres, en sentido contrario, mejor.

El camino de la confrontación nunca ha llevado a una solución del conflicto. Ni siquiera, a un acercamiento de las partes. La hipótesis geopolítica acerca de un cambio en el interés que una potencia como Estados Unidos puede tener hoy sobre el Atlántico Sur y la Antártida es real; pero ninguna de las acciones del Palacio San Martín apunta a ello. Más bien, es necesario algún gesto de Donald Trump de intervenir, realmente, en el conflicto, para que pueda especularse en algún rédito para la Argentina. Por ahora, no hay nada.

Un informe de la consultora Ad Hoc advierte que el tema Malvinas hizo recuperar a Milei el protagonismo que había perdido en las redes sociales como X. Más aún, hasta disminuyó la negatividad hacia el mandatario durante el mes de septiembre apuntalado por la cadena nacional y su discurso ante las Naciones Unidas.

Sin embargo, la estrategia se agota en sí misma cuando debe convivir con una situación económica que no repunta y tampoco hay indicios de que vaya a mejorar hacia el fin de año, antes de entrar en la etapa electoral. "Los meses más complicados son noviembre y diciembre", admite un funcionario.

Los gobernadores buscan estirar la definición sobre la reforma política; chocan con la urgencia de Karina Milei y los Menem, de sellar un acuerdo cuánto antes. La excusa de las provincias tiene varias aristas. Desde conocer en detalle qué partida le va a tocar a cada uno de los distritos aliados en el presupuesto, hasta definiciones sobre los fondos para la discapacidad y qué va a ocurrir con la venta de tierras para los extranjeros. Está todo sobre la mesa de negociaciones.

Al menos tres de los doce gobernadores que acompañaron a Milei a París y posaron en selfies con los funcionarios frente al Palacio del Eliseo ponen en duda que esté el número de votos para suspender las primarias, aunque el jefe de Gabinete, Diego Santilli, diga lo contrario. "Apuntan a los gobernadores pero ellos no manejan tantos senadores y diputados como creen", describe un legislador opositor aliado.

Ningún mandatario provincial muestra todas sus cartas. Predican ante los micrófonos un espíritu colaboracionista hacia el Gobierno, pero por lo bajo perciben la debilidad del oficialismo, y esperan que el horizonte aclare. Por las dudas, la mayoría desdobla: no solo para que puedan imponerse en una campaña local, sino para tener un tiempo entre la elección en su provincia y el comicio nacional, para ubicar sus fichas en el casillero del candidato presidencial que más les convenga. Milei, o quien sea.