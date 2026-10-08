Después de la fuerte tormenta, ¿qué dice el pronóstico para Santiago del Estero?

Luego del fuerte cambio de tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa nuevas lluvias y viento sur. ¿Cuánto durará la inestabilidad y qué día volverá el buen tiempo?

Hoy 07:58

Luego de la fuerte tormenta que afectó a gran parte de Santiago del Estero durante la madrugada, el tiempo seguirá inestable durante las próximas horas, de acuerdo con el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para este jueves se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, con una temperatura mínima de 16°C y una máxima que alcanzaría los 23°C.

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Soplará predominantemente desde el sector sur, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, las probabilidades de precipitaciones disminuirán y el cielo se presentaría mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 20°C.

El viernes seguirán las lluvias

La inestabilidad continuará durante el viernes, ya que el SMN prevé tormentas aisladas durante la madrugada, lluvias aisladas por la mañana y chaparrones hacia la tarde.

La temperatura seguirá en descenso, con una mínima de 15°C y una máxima de apenas 20°C.

Además, persistirán los vientos predominantes del sector sur y sudeste, aunque sin ráfagas intensas previstas para esa jornada.

¿Cuándo mejora el tiempo?

Recién para el sábado se espera una mejora más marcada en las condiciones meteorológicas.

El organismo nacional no anticipa precipitaciones para esa jornada y pronostica un cielo parcialmente nublado, con una mínima de 13°C y una máxima de 21°C.

De esta manera, tras el fuerte temporal de la madrugada, Santiago atravesará todavía dos jornadas inestables y frescas, antes de una mejora prevista para el inicio del fin de semana.