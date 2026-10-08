Granizo “como huevos de gallina” y destrozos: las imágenes de la fuerte tormenta en Santiago

La fuerte tormenta que azotó distintos puntos de la Madre de Ciudades durante la madrugada dejó granizo de gran tamaño, calles anegadas, árboles caídos, voladuras de techos y daños materiales.

Hoy 08:24

Una intensa tormenta afectó durante la madrugada de este jueves a distintos sectores de Santiago del Estero, donde se registraron lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y una importante caída de granizo.

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A través del WhatsApp de Diario Panorama (385 579 5000), numerosos lectores compartieron imágenes y videos desde diferentes puntos de la provincia, mostrando cómo se vivió el fenómeno durante la noche y las consecuencias que dejó a su paso.

Entre los registros más impactantes aparecen piedras de granizo de gran tamaño, que por sus dimensiones fueron comparadas por algunos vecinos con “huevos de gallina”.

Las imágenes también muestran calles anegadas, árboles y ramas caídas, voladuras de techos y distintos daños materiales ocasionados por la intensidad del temporal.

En varios sectores, la combinación de lluvia, viento y granizo generó complicaciones durante la madrugada, mientras vecinos documentaban el avance de la tormenta desde sus casas.

El fenómeno marcó además el fuerte cambio de tiempo que había sido anunciado para Santiago, con un descenso de temperatura y condiciones inestables que continuarán durante las próximas horas.